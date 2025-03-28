武漢男跨500公里尋找已故弟弟失聯女兒 只為交還2套房

索河街道梅池村。（取材自湖北日報）

湖北男子李國平因病去世，留下兩套房產及存款，唯一的女兒已失聯23年，族人建議將遺產轉到哥哥李建平的子女名下，但李建平夫妻拒絕，堅持一定要將房產交給弟弟的血脈。經過近一年尋親，終於在500公里外找到正在讀大學的侄女，再三叮嚀她暑假要回武漢 辦房產等繼承手續。報導引來大批網民為李建平夫妻點讚：「世上最好的大伯」，「一股清流，難能可貴」。

據湖北日報報導，湖北武漢市蔡甸區索河街道梅池村村民李國平早年在鄭州 打拚事業，與一名鄭州女子組建家庭並育有一女。女兒年僅1歲時，夫妻分開，父女倆從此失聯。2024年4月21日，李國平因病離世，沒有其他的子女，留下兩套房產和一些存款，其中一套商品房有140平方米，價值80萬元（人民幣，下同）左右。

遺產怎麽處置？李國平的親戚們議論紛紛；有人說，不如將房產轉到哥哥李建平子女的名下，畢竟，這麽多年來，李國平和前妻、女兒都無來往，她們早已下落不明。

「這絕對不行！」李建平果斷拒絕這個提議，在他看來，弟弟有親生女兒，財產的繼承人非常明確，自己絕不能占這個便宜，「弟弟的血脈不能被忽視，一定要找到侄女，把弟弟的兩處房子和存款都交給她」。李建平的這一決定，得到妻子樂小紅的支持，夫妻二人隨即踏上尋親之旅。

在鄭州警方及社區多方努力尋找下，近日李建平帶著妻子樂小紅，跨越500多公里的路程，在河南 省鄭州市找到失聯23年的侄女，才知李國平的前妻在女兒李雨桐（化名）10歲時就意外離世。李雨桐由姨媽撫養長大，現已23歲，大四在讀。

提及過往，李雨桐的姨媽忍不住哽咽：「孩子只知道父親在武漢，根本不知道父親已經去世，更不知道還留了兩處房產和存款」。

3月13日，闊別23年、從未謀面的一家人在鄭州團聚並相認。李建平反覆叮囑侄女，今年暑假期間一定要回武漢辦理相關的房產繼承手續，「這是你父親辛苦打拚的證明，也是我們李家人的心意」。

依據民法典，李雨桐作為直系親屬，依法享有繼承權。李建平千里尋親，把弟弟的遺產「物歸原主」，既是對親人的告慰，也是對法律的尊重。

李建平夫妻的決定獲得大批網民點讚：「太感人了，為這麽善良的大伯夫妻點讚，好人一生平安」，「為這位兄長點讚，真正詮釋了什麽叫血濃於水、錢乃身外之物的意義」，「可以給個感動中國的獎了，也給國人做個榜樣」，「忠義之人」，「天上的九頭鳥，地下的湖北佬，看來俗話說也是有源頭的，好樣的湖北大伯」，「太難得了，世上最好的大伯」。