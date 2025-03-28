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曬娃能養一家人…4歲擺拍、7歲濃妝 中兒童網紅畸形引流

中國新聞組／北京28日電
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瑤瑤在抖音有超過2千萬粉絲。（取材自微博）
瑤瑤在抖音有超過2千萬粉絲。（取材自微博）

流量經濟下的兒童網紅亂象屢禁不止，媒體調查發現，部份短視頻和社交平台上出現不少未成年人輟學、退學vlog內容，個別未成年網紅為「在線營業」長期請假，學業疑受影響；甚至有家長為孩子戴假睫毛、化濃妝出鏡直播，將孩子打造成「大胃王」引流變現。專家說，當前社會出現急功近利的浮躁風氣，「年少成名」被塑造為新型社會成功符號，亟待嚴加治理。

據南方都市報「『被催熟』的孩子」調查指出，近日，4歲網紅「瑤一瑤小肉包」擺拍風波，引來「瑤一瑤為什麼4歲了還沒上學」質疑。「瑤一瑤小肉包」在抖音上擁有2000萬粉絲，嘟嘟臉和不按牌理出牌的可愛個性，讓她成為全網最受叔叔、阿姨疼愛的小朋友；根據第三方平台顯示，「瑤一瑤小肉包」的業配報價是1～20秒為40萬人民幣、60秒以上為55萬元，小瑤瑤去年光是業配收入就可能超過1650萬人民幣。

事實上，在上學期間直播或在線營業的未成年博主並不少見，部分疑處於長期請假狀態。六年級在讀小網紅「苒**」常在某平台直播化妝，彈幕中不停有網民問「你今天不上學嗎？」；有80多萬粉絲14歲女網紅「蘇***」直播中稱自己已向學校請了300多天假。自稱「苒**」的家人還在直播透露，「苒**」與其姐姐「悅**」靠短視頻每月至少能賺7000（人民幣，下同，約968美元）到8000元，「她倆要是正兒八經天天直播，一個月能掙2萬塊」。

「10後輟學女孩日常vlog」、「07女孩輟學打工勵志買蘋果手機」、「勇敢的人先享受退學」......在多個短視頻和社交平台有一些疑未成年人發布的輟學、退學vlog，評論中有未成年人表示很羨慕，「看完我更想輟學了」。

7歲小網紅「胡**」過往直播切片及疑似新帳號主頁截圖。（取材自南方都市報）
7歲小網紅「胡**」過往直播切片及疑似新帳號主頁截圖。（取材自南方都市報）

另在今年2月底，一個有10餘萬粉絲的7歲小網紅「胡**」帳號被平台封禁，疑為未成年人出鏡妝容問題所致。這位7歲小女孩經常貼著濃密的假睫毛、畫著網紅妝拍攝舞蹈視頻，甚至曾多次帶妝直播跳舞。

調查發現，網路平台上有不少未成年人家長打著記錄孩子日常生活的旗號，給孩子拍攝美妝穿搭、零食測評、劇情演繹甚至是「大胃王」吃播等視頻內容，帳號粉絲量從幾萬到幾十萬不等。

部分網紅兒童「吃播」帳號主頁截圖。（取材自南方都市報）
部分網紅兒童「吃播」帳號主頁截圖。（取材自南方都市報）

中國社會科學院大學互聯網法治研究中心主任劉曉春表示，通過惡意擺拍甚至是給未成年人打造畸形人設等來吸引流量進而牟利的行為，實際上就是一種變相剝削，會對未成年人的身心健康造成損害，這種現象亟需治理。

中國社會科學院法學研究所研究員支振鋒表示，未成年人正處於價值觀塑造期，極易因此產生「讀書不如當網紅」的認知扭曲。部分家長正將家庭教育異化為「投資行為」，在網路上給孩子打造畸形人設，通過曬娃實現「一人養全家」，但忽視了孩子的健康成長。

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