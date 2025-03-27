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曾鐵腕開除田亮 中國跳水夢之隊「鐵娘子」周繼紅退休

中國新聞組╱綜合報導
國家跳水隊領隊周繼紅退休。( 新華社)
國家跳水隊領隊周繼紅退休。( 新華社)

中國跳水隊史上有一位嚴厲的「家長」，她開除田亮、罵醒陳若琳、保下全紅嬋，她是今年60歲的「跳水鐵娘子」周繼紅；她掌管中國跳水隊27年，帶領跳水夢之隊為中國帶回46枚奧運金牌。國家體育總局26日宣布，周繼紅不再擔任游泳運動管理中心主任與國家跳水隊領隊，這位中國跳水界的傳奇人物正式退休

澎湃新聞報導，周繼紅在1984年為中國奪得首枚奧運跳水金牌，到1998年成為中國跳水領隊，嚴格的管理風格，使她成為「鐵娘子」的代名詞，尤其是在2004年雅典奧運後，人氣爆棚的田亮以疲勞為由請假卻私自簽約商業活動，最終被開除出國家隊，周繼紅回顧這段往事時表示，這是一個沒有其他選項的必然選擇。

能夠擁有這樣掌控「生殺大權」的地位，成績是她最大的底氣；周繼紅掌管中國跳水隊27年，跳水夢之隊攬獲46枚奧運金牌。 

在2000年雪梨奧運，首次率隊出征的她壓力巨大，中國跳水隊前三個項目全部無緣冠軍，直到老將熊倪終於在男子3米板項目奪金，中國隊一口氣拿下剩餘五個項目的全部金牌，周繼紅時代的跳水夢之隊終於成功起步。

據報導，對於紀律與服從的要求，在周繼紅這裡從來沒有討論的空間，但對於和田亮同時代的另一位明星郭晶晶，周繼紅不只一次展現出自己溫柔的一面，提醒媒體不要打擾郭晶晶的私生活。

而當在北京和倫敦奧運連奪四金的陳若琳在里約周期出現波動，她又立刻展現出嚴厲的一面，「不要以為自己有了以往的金牌和榮譽，就可以吃老本，就一定可以代表中國參加里約奧運會了」，將陳若琳「罵醒」，在里約成就了奧運五金王壯舉。

還有跳水新星全紅嬋，在東京奧運會延期後，原本按年齡沒機會參賽的全紅嬋在選拔賽中異軍突起，拿到參加資格，但沒有國際大賽經驗的「隱患」，以及備戰期壓力之下的低迷，讓隊內出現「換掉她」的聲音。但周繼紅堅持按照選拔賽結果，給全紅嬋機會；央視體育記者張朝陽說，「奧運會之前，我覺得相信全紅嬋能拿冠軍的估計只有周領隊一個人」。

對於周繼紅退休，中國跳水隊由誰人接掌受矚，很多人都提到「跳水皇后」郭晶晶。不少網友都認為不論是實力地位，郭出掌中國跳水隊不是不可能。不過，也有網友指出，郭已是香港人，要接掌國家跳水隊有困難。

世界泳聯副主席周繼紅（左）為跳水世界盃獲得冠軍的中國組合陳芋汐/全紅嬋頒獎。(新...
世界泳聯副主席周繼紅（左）為跳水世界盃獲得冠軍的中國組合陳芋汐/全紅嬋頒獎。(新華社)
1984年首奪奧運金牌的周繼紅。 （新華社）
1984年首奪奧運金牌的周繼紅。 （新華社）

東京奧運 全紅嬋 退休

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