棄美終身職 32歲AI科學家符天凡回國 赴南京大學任教

符天凡博士的研究方向為人工智能賦能的藥物發現。(取材自百度百科)

近日，南京大學計算機學院官網公布消息，美國倫斯勒理工學院計算機科學系常任軌道助理教授、AI 經典教材「深度學習」（Deep Learning，也被稱作「花書」）中文版的主要編譯者符天凡博士，已正式入職南京大學，擔任計算機學院準聘副教授一職。

觀察者網引述南華早報報導，今年32歲的符天凡去年12月加入南京大學，他的工作重點聚焦於人工智能 驅動的藥物發現和材料開發。被問到為何放棄美國終身教職回國，他表示希望能夠抓住中國人工智能快速發展帶來的新機遇，尤其是在製藥研究方面。

符天凡說，中國對高等教育不斷增長的投入，為像他這樣年輕科學家創造前所未有的機會，「南京大學完美融合深厚的文化底蘊與自然科學領域的卓越領導力，該校在基礎科學方面的廣泛優勢，為我應用人工智能加速科學發現的研究提供一片沃土。」他也補充，在海外漂泊數年，能夠回到家人身邊，也是促使他做出這一決定的重要因素之一。

報導指出，據南大官網介紹，符天凡博士的研究方向為「人工智能賦能的藥物發現」（AI for Drug Discovery）、「人工智能賦能的科學發現」（AI for Science）以及大語言模型（large language model），入選中國國家級青年人才項目。

符天凡2023年在美國喬治亞理工學院獲得計算機科學與工程系博士學位，移居美國前，在上海交通大學獲得計算機科學與技術系學士和碩士學位。