我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

棄美終身職 32歲AI科學家符天凡回國 赴南京大學任教

中國新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
符天凡博士的研究方向為人工智能賦能的藥物發現。(取材自百度百科)
符天凡博士的研究方向為人工智能賦能的藥物發現。(取材自百度百科)

近日，南京大學計算機學院官網公布消息，美國倫斯勒理工學院計算機科學系常任軌道助理教授、AI經典教材「深度學習」（Deep Learning，也被稱作「花書」）中文版的主要編譯者符天凡博士，已正式入職南京大學，擔任計算機學院準聘副教授一職。

觀察者網引述南華早報報導，今年32歲的符天凡去年12月加入南京大學，他的工作重點聚焦於人工智能驅動的藥物發現和材料開發。被問到為何放棄美國終身教職回國，他表示希望能夠抓住中國人工智能快速發展帶來的新機遇，尤其是在製藥研究方面。

符天凡說，中國對高等教育不斷增長的投入，為像他這樣年輕科學家創造前所未有的機會，「南京大學完美融合深厚的文化底蘊與自然科學領域的卓越領導力，該校在基礎科學方面的廣泛優勢，為我應用人工智能加速科學發現的研究提供一片沃土。」他也補充，在海外漂泊數年，能夠回到家人身邊，也是促使他做出這一決定的重要因素之一。

報導指出，據南大官網介紹，符天凡博士的研究方向為「人工智能賦能的藥物發現」（AI for Drug Discovery）、「人工智能賦能的科學發現」（AI for Science）以及大語言模型（large language model），入選中國國家級青年人才項目。

符天凡2023年在美國喬治亞理工學院獲得計算機科學與工程系博士學位，移居美國前，在上海交通大學獲得計算機科學與技術系學士和碩士學位。

在南京大學，符天凡計畫組建一個跨學科研究團隊，成員包括計算機科學家、人工智能研究人員、化學家、生物學家和藥理學家，力求加速藥物開發進程。

2024年11月25日，符天凡在中北大學演講。(取材自中北大學官網)
2024年11月25日，符天凡在中北大學演講。(取材自中北大學官網)

人工智能 AI

上一則

政府當靠山？魯企爆雷 10萬人追討280億疑遭打壓

下一則

曾鐵腕開除田亮 中國跳水夢之隊「鐵娘子」周繼紅退休

延伸閱讀

第23屆美中醫藥協會-大費城分會（SAPA-GP）年會圓滿落幕

第23屆美中醫藥協會-大費城分會（SAPA-GP）年會圓滿落幕
響應川普 霍楚力推AI發展抗衡中國

響應川普 霍楚力推AI發展抗衡中國
中經濟開年報喜 3數據穩中有增 但失業率創2年新高

中經濟開年報喜 3數據穩中有增 但失業率創2年新高
騰訊成立AI教室 推動香港創科教育

騰訊成立AI教室 推動香港創科教育

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
圖為2022年時任美國眾議長裴洛西訪台後，解放軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，解放軍艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望觀察。（新華社）

華爾街日報：中國為包圍台灣作準備 恐採5大步驟

2025-03-24 12:22
吳艷妮首談擇偶標準，第一點是肯定要會做飯。（取材自瀟湘晨報）

吳艷妮談擇偶列3條件 曬短髮照卻遭嘲：P圖比跨欄厲害

2025-03-20 09:30
男童被釣魚船救起。（視頻截圖）

10歲男童划小船出海釣魷魚睡著 漂流1天1夜到三亞

2025-03-23 09:55

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了