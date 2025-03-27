「孤獨的樹」暴紅卻變災難 農戶怒砍枝…原因讓人傻眼

安徽池州市一棵「孤獨的樹」成網紅打卡點。（取材自瀟湘晨報）

安徽省池州市主城區的北郊，江心洲的麥田中有一棵「孤獨的樹」，因其獨立於田間的形象吸引了大量民眾前來打卡拍照。但隨著人流增多，遊客踩踏也給周邊麥田帶來損傷，農戶勸阻無用，因而氣憤的砍掉了孤獨樹部分樹枝。不少網友覺得樹與莊稼都很無辜，「有的人治癒了，有的人抑鬱了」。

大皖新聞報導，實地探訪「孤獨的樹」，盡管是周二工作日，但現場就有兩名年輕女子正在樹前的麥田間打卡拍攝，靠近路邊的小麥桿上壓著手包、雨傘等雜物。

2024年下半年，這棵樹及周邊麥田就在社交平台上有火爆的跡象，逢周末時人更多，還曾造成周邊交通擁堵。搜索短視頻平台，很多視頻拍得確實有「大草原」的意境，不少網友評論「這就是自由的味道」、「人生就該是這樣的曠野」。

但是，對承包這片千餘畝耕地的農戶余宏義來說，湧湧不絕的遊客如同噩夢。

這棵「孤獨的樹」是他在2015年種下的，為的是在農忙時節給耕種莊稼的農戶一個乘涼、休息的地方，這棵樹並不處於景區，而是地處農田中間，遊客為了拍照而來，周邊的莊稼就遭了秧。

余宏義說，目前正是小麥抽穗的關鍵期，被踩踏的小麥可能就孕育不出籽粒了。他估算，目前被踩踏田地面積約5畝左右，經濟損失達五六千元。

近日，余宏義發現有打卡者竟將椅子搬到田地裡，還有人將自行車騎到田裡擺造型，甚至還有人躺在麥子上拍短視頻，又氣又急的他原本準備將樹砍掉，在周邊市民的勸阻下，最後砍掉了部分樹枝便罷了手。