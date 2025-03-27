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「孤獨的樹」暴紅卻變災難 農戶怒砍枝…原因讓人傻眼

中國新聞組／北京27日電
安徽池州市一棵「孤獨的樹」成網紅打卡點。（取材自瀟湘晨報）
安徽池州市一棵「孤獨的樹」成網紅打卡點。（取材自瀟湘晨報）

安徽省池州市主城區的北郊，江心洲的麥田中有一棵「孤獨的樹」，因其獨立於田間的形象吸引了大量民眾前來打卡拍照。但隨著人流增多，遊客踩踏也給周邊麥田帶來損傷，農戶勸阻無用，因而氣憤的砍掉了孤獨樹部分樹枝。不少網友覺得樹與莊稼都很無辜，「有的人治癒了，有的人抑鬱了」。

大皖新聞報導，實地探訪「孤獨的樹」，盡管是周二工作日，但現場就有兩名年輕女子正在樹前的麥田間打卡拍攝，靠近路邊的小麥桿上壓著手包、雨傘等雜物。

2024年下半年，這棵樹及周邊麥田就在社交平台上有火爆的跡象，逢周末時人更多，還曾造成周邊交通擁堵。搜索短視頻平台，很多視頻拍得確實有「大草原」的意境，不少網友評論「這就是自由的味道」、「人生就該是這樣的曠野」。

但是，對承包這片千餘畝耕地的農戶余宏義來說，湧湧不絕的遊客如同噩夢。

這棵「孤獨的樹」是他在2015年種下的，為的是在農忙時節給耕種莊稼的農戶一個乘涼、休息的地方，這棵樹並不處於景區，而是地處農田中間，遊客為了拍照而來，周邊的莊稼就遭了秧。

余宏義說，目前正是小麥抽穗的關鍵期，被踩踏的小麥可能就孕育不出籽粒了。他估算，目前被踩踏田地面積約5畝左右，經濟損失達五六千元。

近日，余宏義發現有打卡者竟將椅子搬到田地裡，還有人將自行車騎到田裡擺造型，甚至還有人躺在麥子上拍短視頻，又氣又急的他原本準備將樹砍掉，在周邊市民的勸阻下，最後砍掉了部分樹枝便罷了手。

報導指出，「孤獨的樹」被砍的畫面被發上網，有網民覺得不解，但更多當地市民表示理解「莊稼要被霍霍完」帶來的焦急感。目前，池州經開區流坡社區居委會已專門協調人員配合開發區城管等部門維持秩序，盡全力保障農作物不被糟蹋。

「孤獨的樹」被農戶砍去部分樹枝。(取材自極目新聞)
「孤獨的樹」被農戶砍去部分樹枝。(取材自極目新聞)

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