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小伙靠書法 號稱7年還債2千萬人民幣 為何網民全不信？

中國新聞組／綜合報導
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陳曌在臨帖練習書法。(取材自長江日報)
陳曌在臨帖練習書法。(取材自長江日報)

武漢一名90後小伙靠著寫書法，在七年的時間還清了2000萬元人民幣(約275萬美元)的債務。這則溫馨的新聞卻引起中國網民吐槽「書法能掙錢我信，2000萬就純粹胡扯了」。

長江日報報導，陳曌5歲開始寫書法陶冶情操，父母叮囑他：「書法可以怡情，但不能當飯吃。」但他不這麽想，高考填報志願時，反抗父母要他報商科，選擇考取了湖北美術學院書法專業。

陳曌大學畢業後，開了一家小書法工作室，前兩個月沒有招到一個學生，但到了第五個月時就有學員60多人，他也賺到了人生第一桶金。

在一次法國之行中，陳曌發現書法在法國也很受歡迎，並受邀在法國教授書法。孰料這時父母的工廠因經營不善倒閉，背負了2000萬人民幣債務。2017年底，陳曌回到武漢，決定用書法教學為家還債。

陳曌將原來的工作室面積擴大了一倍，同時提高了學費標準，短短2個月就招到了100多個學員。一年後，學員人數達到了300人。

陳曌組建了8個人的團隊，但所有的書法教學都是由他一人完成，每天上午8時開始上課，晚上9時結束教學。陳曌還多角經營，陸續開了書法線上課、做起文創產品，他設計的一款毛筆賣出了幾萬支。2022年，他又開辦了一家書法、茶藝的休閒空間。報導稱，在陳曌的堅持和努力下，2024年終於和父母一起還完了債務。

這則勵志的新聞卻引起網友吐槽：「和父母一起還完了債務。實際上小伙子還了多少不知道，父母肯定還了不少、「知道2000萬是什麽概念嗎，編也要過一下腦子」。

正在指導學員臨帖的陳曌。(取材自長江日報)
正在指導學員臨帖的陳曌。(取材自長江日報)
正在指導學員的陳曌。(取材自長江日報)
正在指導學員的陳曌。(取材自長江日報)

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