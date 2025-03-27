清明熱賣小米SU7紙紮車 網笑：記得燒充電樁給祖先

紙紮「小米汽車」。(電商平台截圖)

臨近清明時節，在中國習俗的紙紮祭祀品熱銷，新能源車款式竟意外成同類商品新寵！有網友稱在電商 網站上的紙紮店看到新上架的「紙紮版」小米 SU7，價格平均在人民幣10至14元。而網店的客服人員稱，紙紮的「小米汽車」上線以來一直賣得不錯。

山東大眾報業集團旗下客戶端「海報新聞」報導，另一店鋪主頁顯示，該款紙紮祭祀品上線以來共售出逾600個，3個月來的好評率為100%。

早在2024年，網路上就已經出現紙紮版「小米SU7」的相關資訊，去年清明當天，相關話題登上熱搜。更有網友路遇快遞員送遞紙紮SU7，稱「兩個世界同步上新（新上架）」。不僅小米SU7有「紙紮版」，在購物平台上，類似保時捷等豪車品牌均有紙紮產品。

進入2025年的清明節前夕，中國電商平台再次推出小米SU7紙紮版車款，車身設計明顯「對標」實體電動車 ，車牌還別具創意的採用「冥AXXXXX」來標示。

在中國電商平台上，紙紮車不只SU7熱賣，連傳統的豪車、名車也都紛紛出籠，甚至有網友把紅旗經典款（中國領導人配車）、路虎（Rover）、保時捷，雙B等車款排在一起，稱為「清明國際車展」。

燒紙紮小米SU7也引起網友熱議。但有人提醒：「沒燒充電樁過去，是開沒電了再燒一輛開嗎」、「沒有充電樁就開不了啊」、「車子沒電了，老祖宗會不會半夜來找你」、「萬一有需要，售後的怎麼辦？」