老董「十指緊扣」小三跑？拍馬拉松變捉姦 上市公司回應了

一對男女舉止親密跑馬拉松，被鏡頭拍到後馬上拉開距離，被網友形容是捉姦現場。（視頻截圖）

近日在無錫馬拉松比賽現場，有參賽者為了記錄自己的參賽經歷，把比賽過程拍成視頻，意外拍下身後一對男女選手親密互動的畫面。有網友指認這對男女是遠光軟件創始人陳利浩和小三，引發輿論譁然，更稱是「馬拉松捉姦」。但遠光軟件隨即澄清，稱陳利浩近日都在廣東執行公務，該名男子和他沒有任何關係。

綜合香港 01等媒體報導，網傳影片顯示，身穿粉色背心、身披「52047」號碼的男子，與一名身穿螢光綠色緊身衣、身披「60716」號碼的女子舉止親密，還十指緊扣一起衝過比賽終點。男子原本將右手搭在女子的肩膀上，意識到自己被拍後，男子放手、二人迅速彈開，還尷尬地對鏡頭微笑。

影片曝光後，有網友稱影片中的男子可能是上市公司遠光軟件創辦人陳利浩，並稱女子是他的老年婚外情，還有人扒出女子的身分訊息、曝光她的訂婚照，稱她30歲左右，已婚，其丈夫已經透過網路知曉此事。

網路輿論發酵後，遠光軟件隔天隨即發布澄清聲明，稱陳利浩前幾日均在廣東履行公司公務，照片、影片當中的男子與他沒有任何關係，「我司保留對發布傳播不實信息的主體追究法律責任的權利，包括但不限於要求其停止侵權行為、消除不良影響、賠禮道歉以及賠償由此給陳利浩先生和我司造成的一切損失。」遠光軟件的工作人員更直言，「根本就不是他（陳利浩），和他一點都不像，不知道為什麼會傳成這樣。」

公司發布聲明後，原視頻拍攝者發文回應，稱自己不想參與到這場風波當中，已隱藏該視頻，並希望大家不要再繼續討論這件事，並強調自己沒有收到任何威脅，也沒發生任何經濟交易。