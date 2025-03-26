高校添堵？中一日「批出」26校招生29萬 就業更困難

中國持續擴張高等教育，但就業問題未解，網友酸「新一批高質量外賣騎手將誕生」。(中新社資料照片)

近年中國大學畢業生人數屢創新高，卻仍持續擴大高等教育規模。教育部 近期批准成立26所大學，其中20所為新設，轉設與改名共6所，預計招生規模超過29萬人。網友認為人口持續萎縮，高校卻還在擴張，有「濫竽充數」之嫌，更有人直言這是緩解就業壓力的權宜之計，酸「新一批高質量外賣騎手將誕生」。

第一財經報導，中國正通過批量新設高校和擴大招生等方式，多管齊下擴張提質高等教育。教育部一天內批准的26所高校，其中新設20所（含專科升本科1所），由獨立學院轉設4所，更名2所。

在這26間學校通過審批的同時，全中國還有許多省市持續緊鑼密鼓建設新大學、升現有大學辦學層次和規模，或是提出新設大學的計畫。

據報導，此次26所高校分別隸屬16個省份和新疆 生產建設兵團，遍布東、中、西部和東北四大區域。學校類型既有本科，也有專科；既有公辦，也有民辦；既有普通大學，也有職業學校。

據不完全統計，光是去年一年，全中國新增各類高等教育院校數量超過100所，其中大學接近半數。不含更名的2所學校，今年到目前已新增24所大學和7所專科學校，進度超過去年同期。

一名區域經濟研究專家分析，目前中國高等教育資源分布不均，加上一些改革開放後的新興城市大學數量偏少，人才供應偏緊，現有難以滿足實際需求，因此高校擴張有必要。

但網友不以為然，認為中國人口持續萎縮，高校卻不斷擴張，「賺家長的錢的日子還能過多久？」還有人以日韓台為例，少子化導致大學找不到學生，只好陸續關校，「他們的今天就是我們的明天，提高辦學質量才是王道」。還有網友嗆「這下搞得人人都是大專生，保安月薪1785元(人民幣，約247美元)也要大專畢業才能做」、「高校將成為中國最大規模的爛尾樓 」。

根據教育部預測，2025年春夏之交，將有1222萬名大學生畢業進入社會。中國去年的大學畢業生達到1179萬，當時已被稱為「史上最難就業季」；和去年相比，2025年就業情況只會更加困難。