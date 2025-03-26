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求職遇「35歲魔咒」中國反年齡歧視入法 路迢迢

中央社／台北26日電
圖為江西省求職者諮詢就業問題。 (中新社)
圖為江西省求職者諮詢就業問題。 (中新社)

「35歲魔咒」成不少中國求職者的惡夢。在促進就業、增加勞動權益保障的背景之下，將反年齡歧視相關條文入法的呼聲不絕，然而實務上，企業的用人自主權與反就業歧視規範間存有不小衝突，令立法工作推進困難。

中國經濟疲弱，失業率高，35歲以上的青壯年求職遭遇年齡歧視，不但找不到穩定的工作，更難以結婚生子。據估計中國35至49歲的勞工約達4.3億人，占將近總勞動年齡人口的半數。中國網路社群將這樣的情形稱為「35歲魔咒」。

據第一財經，由於35歲門檻的影響相當廣泛，因此近年來對於立法禁止就業年齡歧視的呼聲一直沒斷過，包含剛落幕的中國全國兩會，也有人大委員提出相關的案件。

報導指出，將禁止就業年齡歧視納入法律，進一步落實反就業歧視，已成為法學界的共識，但是對於企業而言，內部對於如何構成就業歧視、如何平衡反就業年齡歧視與市場配置勞動力資源的關係等問題，仍然爭論不一。這成為了將禁止就業年齡歧視入法，甚至發布反就業歧視法，最大的困難。

以目前的中國勞動法律現況而言，針對就業歧視的規定主要寫在「勞動法」和「就業促進法」等兩部法律中。「勞動法」明確規定，勞動者就業，不因民族、種族、性別、宗教信仰不同而受歧視；「就業促進法」在勞動法的基礎上，增加了「等」，藉此涵蓋其他可能的歧視情形，擴大對就業歧視的認定範圍。

但實務上，由於這種規定較為「粗糙」，沒有明確標準，法律適用範圍就可能出現爭議。

報導引述中國勞動關係學院法學院學術委員會主任沈建峰分析，實務上的困難之一，在於如何解決反就業年齡歧視與市場選擇之間的博弈問題，「對於用人單位來說，會傾向選擇成本最低、效率最高的勞動力，法律則為了保護人的平等就業權利推動反就業歧視，這兩者之間的關係是很緊張的」。

首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授范圍在報導中提到，年齡作為歧視的類型，與性別等因素有一定差別，需要考量勞動力市場的狀況，還需考量整個人口結構下青年世代與老年世代之間的就業平衡，「因此禁止就業年齡歧視的立法需要綜合考量多重因素，而不僅是保障勞動者的平等就業權」。

沈建峰建議，應該就典型的就業歧視現象制定標準，包含如何構成歧視、標準是什麼，同時也要處理市場競爭與不正當歧視之間的關係。

他並認為，在面對企業的用人自主權與反就業歧視規範間的衝突時，政府可以給予企業稅收優惠和就業補貼等，鼓勵企業任用35歲以上的勞工，透過減少企業的用人負擔，有效減少現實中的就業年齡歧視。

歧視 全國兩會

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