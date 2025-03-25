湘江最大支流鉈濃度超標 民眾搶購桶裝水 禍首找到了

湘江耒水流域近日出現鉈濃度超標，威脅飲用水安全。（取材自微博）

湖南湘江最大支流耒水流域近日部分河段水質出現鉈濃度超標，威脅下游飲用水安全，民眾搶買桶裝水，郴州當局緊急投藥淨化水質，並啟動「突發環境」事件四級應急響應，進行事故調查。據了解，汙染源是郴州市蘇仙區的某水泥生產企業，目前正在進行責任認定。

綜合澎湃新聞、封面新聞等媒體報導，湖南郴州永興縣政府辦發布的通知顯示，耒水郴州-衡陽跨市斷面大河灘地表水自動監控站近日發現部分河段水質異常、鉈濃度超標，當地迅速啟動應急機制，並與下游地區協同處置，確保民眾飲用水安全。

據了解，鉈是一種劇毒重金屬，常伴生於鉛、鋅等金屬礦中，溶於水後沒有特殊口感，攝入後易導致急慢性中毒，對人體健康造成難以逆轉的影響。

日常用水遭汙染的消息傳出後，民眾人心惶惶，郴州衡陽兩地居民開始搶購包裝水，有人從四天前就開始用桶裝水煮飯。湖南衡陽一鹽化公司更發布通知，警告半個月內耒水段水源勿用於食用、清洗食品，但衡陽市生態環境局澄清，目前水質隱患以消除，可安心使用。

經調查核實，這次事件的汙染源是郴州市蘇仙區的某水泥生產企業，該企業近日拆除舊生產線的窯爐時，窯爐內含鉈灰塵被雨水沖刷後，經雨水排放口流入外環境水體導致汙染。

事實上，多年來湘江流域多次出現鉈超標排放和飲用水水源地鉈濃度異常，2020年以來，湘江22個飲用水水源地中，就有17個出現鉈濃度異常。此外，湖南多地也曾出現鎘、砷等重金屬超標的現象。