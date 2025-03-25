我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

家務打掃永無盡頭？ 只做這五項「家中煥然一新」

湘江最大支流鉈濃度超標 民眾搶購桶裝水 禍首找到了

中國新聞組／北京25日電
湘江耒水流域近日出現鉈濃度超標，威脅飲用水安全。（取材自微博）
湘江耒水流域近日出現鉈濃度超標，威脅飲用水安全。（取材自微博）

湖南湘江最大支流耒水流域近日部分河段水質出現鉈濃度超標，威脅下游飲用水安全，民眾搶買桶裝水，郴州當局緊急投藥淨化水質，並啟動「突發環境」事件四級應急響應，進行事故調查。據了解，汙染源是郴州市蘇仙區的某水泥生產企業，目前正在進行責任認定。

綜合澎湃新聞、封面新聞等媒體報導，湖南郴州永興縣政府辦發布的通知顯示，耒水郴州-衡陽跨市斷面大河灘地表水自動監控站近日發現部分河段水質異常、鉈濃度超標，當地迅速啟動應急機制，並與下游地區協同處置，確保民眾飲用水安全。

據了解，鉈是一種劇毒重金屬，常伴生於鉛、鋅等金屬礦中，溶於水後沒有特殊口感，攝入後易導致急慢性中毒，對人體健康造成難以逆轉的影響。

日常用水遭汙染的消息傳出後，民眾人心惶惶，郴州衡陽兩地居民開始搶購包裝水，有人從四天前就開始用桶裝水煮飯。湖南衡陽一鹽化公司更發布通知，警告半個月內耒水段水源勿用於食用、清洗食品，但衡陽市生態環境局澄清，目前水質隱患以消除，可安心使用。

經調查核實，這次事件的汙染源是郴州市蘇仙區的某水泥生產企業，該企業近日拆除舊生產線的窯爐時，窯爐內含鉈灰塵被雨水沖刷後，經雨水排放口流入外環境水體導致汙染。

事實上，多年來湘江流域多次出現鉈超標排放和飲用水水源地鉈濃度異常，2020年以來，湘江22個飲用水水源地中，就有17個出現鉈濃度異常。此外，湖南多地也曾出現鎘、砷等重金屬超標的現象。

上一則

「原來漢朝就有奧特曼」 川博物館漢代陶俑讓遊客震驚

下一則

江西500歲明代建築被拆 曝光此事的博主為何刪文？

延伸閱讀

18歲湖南女為何花50元住進公司衛生間？她說不是苦自己

18歲湖南女為何花50元住進公司衛生間？她說不是苦自己
神仙崗位…湖南一景區招60歲以上者帶薪釣魚 能打盹還包吃

神仙崗位…湖南一景區招60歲以上者帶薪釣魚 能打盹還包吃
紐約飲用水含鹽量30年翻三倍 恐百年內超標

紐約飲用水含鹽量30年翻三倍 恐百年內超標
全美第1 猶他州將禁飲用水加氟化物

全美第1 猶他州將禁飲用水加氟化物

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
千萬富翁謝岳（左）為兒子大辦團圓宴。（取材自風芒新聞）

找回失散24年兒子 深圳富豪團圓宴送奔馳…兒1理由婉拒

2025-03-17 10:30
中國自主研製的最新一代電磁槍近日正式曝光。據央視軍事頻道於3月14日發布的影片顯示，該款電磁槍具備無噪音、無火光、無彈殼等特點。（取材自央視軍事頻道）

中國自製新一代電磁槍 無噪音無彈殼

2025-03-17 21:12

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普