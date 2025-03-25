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無錫、武漢「櫻花馬」搶攻跑馬商機 各逾40萬人報名

中國新聞組／北京25日電
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馬拉松經濟近年拉動中國消費。圖為3月23日的武漢馬拉松，共4萬名跑者參與賽事。（中新社）
馬拉松經濟近年拉動中國消費。圖為3月23日的武漢馬拉松，共4萬名跑者參與賽事。（中新社）

中國馬拉松經濟疫情後持續上升，據中國田徑協會21日公布《2024年中國路跑工作報告》顯示，2024年中國全國累計舉辦了各級各類路跑賽事749場，總賽事規模達704.86萬人次，無論是賽事規模還是參與人次，都處於上升勢頭。

新華社報導，報名人數能折射跑馬之熱。3月23日，兩場「櫻花馬」—無錫馬拉松和武漢馬拉松同日開跑，這兩大賽事本年度都各超過40萬人報名。

以去年（2024）各項賽事報名人數最多的是無錫馬拉松，超26萬人報名，今年（2025），有42萬9000多人報名，其中全馬報名人數超22萬人。武漢馬拉松2025年擴大賽事規模至4萬人，報名人數比2024年增長近一倍，達到45萬人，其中全馬和半馬均有近20萬人報名。

儘管「一簽難求」，但跑友們熱情不減。很多跑友都是廣撒網報名，中了哪裡就去哪裡。首次中簽武漢馬拉松的北京跑友楊軍說，因為馬拉松的緣故，他「打卡」了很多城市。「哪裡能中簽，我就去哪裡，既鍛鍊身體，又增長閱歷。」

報導稱，近年來賽事經濟不斷發展，馬拉松作為參與性賽事活動，拉動力量尤其明顯。據第三方評估機構評估，以武漢馬來說，截至23日，有7.1萬人次遊客因這次馬拉松賽事來到武漢，外地跑者（非武漢市）因參賽產生的直接消費總額1.17億元人民幣(約1611萬美元)，同比增長40.6%，外地跑者對賽事的拉動總效應為2.98億元，同比增長40.2%。無錫馬拉松的最新數據雖未出爐，但2024年帶動經濟效益達2.83億元。

為將賽事流量更好轉化為經濟增量，武漢、無錫兩地也是八仙過海各顯神通。武漢辦起體育消費展，無錫也有馬拉松博覽會。去年無錫櫻花小籠包強力「出圈」，今年武漢賽道上，中華老字號們也推出了熱乾麵和櫻花餅。武漢還推出櫻花文旅大禮包，覆蓋21個A級景區、23個優質文旅產品，提供選手專屬優惠福利。

參賽的陳為芬就說：「很多馬拉松賽事都會為選手提供住宿、旅遊等方面的優惠待遇，所以我很願意藉著跑馬拉松的機會，帶家人一起旅遊，一次旅遊的花費就有四、五千元。」

更多潛力還在跑友們的日常消費。「為了這次比賽，我買了299元的運動服、399元的運動褲、600元的耳機、1000元左右的鞋子。今天刷新了PB（個人最好成績），我要大吃一頓慶祝。」來自廣西北海的羅富元分享了他的「跑馬帳單」。

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