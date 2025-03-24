我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

華男冒充聯邦警官 謊稱可助拿綠卡 被起訴

山東80後女中醫 把脈便知患者失戀多久 想掛號得排30天

中國新聞組／北京24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女中醫史俍元（左）正在為患者把脈。（視頻截圖）
女中醫史俍元（左）正在為患者把脈。（視頻截圖）

山東80後女中醫史俍元能把「傷心脈」暴紅。患者說，史俍元通過把脈，發現對方悲傷情緒並進行治療，精準到失戀多久都能看出來，有人經過史俍元的「情感CT」之後覺得比心理醫師管用，直呼自己在她面前像個「透明人」。史俍元的醫術經口耳相傳，如今想掛上號要等上30天，「比搶春運火車票還難」。

綜合媒體報導，史俍元畢業於山東中醫藥大學，擁有中醫內科學博士學位，現任現任治未病科主任。她說，人的情緒會通過神經系統影響脈搏，出現特殊的振動波動，從而被醫者識別出來；所謂「傷心脈」，是有些患者經歷過親人去世等刻骨銘心的傷痛，全息到脈搏出現「心痛刃」的脈象，「形象來講像摸刀刃」，同時右寸還會出現悲澀波。

「也有開心脈」，史俍元表示，在把戀愛中的人的脈象時，「其脈搏會跳得非常愉悅，有種愉悅感。」 

由於史俍元卓越的醫術，儘管她的掛號費已經高達200元（人民幣，下同，約28美元），依舊「一號難求」。去看病的吳先生表示，「我預約了30多天才掛上號，定的每天5點的鬧鐘起來還是搶不著，這一次終於掛上，即使工作我人也得趕緊過來。」

史俍元通過脈診不僅能探查出患者的體質和個性，還能預知「未病」，從而進行精準的辨證施治；她的脈診技術深受患者信賴，甚至能診斷出患者的性格和過往的情感創傷，幫助患者釋放情緒，她的診室因此也被視為半個心理門診。

史俍元的好口碑並非一蹴而就。她注重為每位患者提供全面細致的診療，從面色、體徵、問診到脈診，無一不精，這使得每位患者的看病時間相對較長，平均一上午僅看20位患者。

她師承山東名中醫齊向華，並開創 「系統辨證脈學」理論，還創新形成了獨有的診脈方法，讓脈象「說話」，精確診斷出患者的症狀乃至隱疾。還能洞察性格、結節、情志等方面。她切中傷心脈的本領尤為神奇，很多患者被診斷出傷心脈後會大哭一場，她會遞上紙巾，讓患者釋放情緒，這也是一種療法。

春運

上一則

最強竊賊？湖北4男花3個多月、拆12座廢電塔賣53萬元

延伸閱讀

北加州慶第96屆國醫節 聚焦中醫融合AI

北加州慶第96屆國醫節 聚焦中醫融合AI
中醫聯盟辦國醫節 促完善針灸法

中醫聯盟辦國醫節 促完善針灸法
每8人就有1人罹患腎臟病 中西醫整合治療遠離洗腎風險

每8人就有1人罹患腎臟病 中西醫整合治療遠離洗腎風險
傳承國粹守護健康 大唐醫風中醫館盛大開業

傳承國粹守護健康 大唐醫風中醫館盛大開業

熱門新聞

樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04
千萬富翁謝岳（左）為兒子大辦團圓宴。（取材自風芒新聞）

找回失散24年兒子 深圳富豪團圓宴送奔馳…兒1理由婉拒

2025-03-17 10:30
DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30

超人氣

更多 >
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵
Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃

Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃
德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金
CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報

CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報
老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」

老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」