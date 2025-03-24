山東80後女中醫 把脈便知患者失戀多久 想掛號得排30天

女中醫史俍元（左）正在為患者把脈。（視頻截圖）

山東80後女中醫史俍元能把「傷心脈」暴紅。患者說，史俍元通過把脈，發現對方悲傷情緒並進行治療，精準到失戀多久都能看出來，有人經過史俍元的「情感CT」之後覺得比心理醫師管用，直呼自己在她面前像個「透明人」。史俍元的醫術經口耳相傳，如今想掛上號要等上30天，「比搶春運 火車票還難」。

綜合媒體報導，史俍元畢業於山東中醫藥大學，擁有中醫內科學博士學位，現任現任治未病科主任。她說，人的情緒會通過神經系統影響脈搏，出現特殊的振動波動，從而被醫者識別出來；所謂「傷心脈」，是有些患者經歷過親人去世等刻骨銘心的傷痛，全息到脈搏出現「心痛刃」的脈象，「形象來講像摸刀刃」，同時右寸還會出現悲澀波。

「也有開心脈」，史俍元表示，在把戀愛中的人的脈象時，「其脈搏會跳得非常愉悅，有種愉悅感。」

由於史俍元卓越的醫術，儘管她的掛號費已經高達200元（人民幣，下同，約28美元），依舊「一號難求」。去看病的吳先生表示，「我預約了30多天才掛上號，定的每天5點的鬧鐘起來還是搶不著，這一次終於掛上，即使工作我人也得趕緊過來。」

史俍元通過脈診不僅能探查出患者的體質和個性，還能預知「未病」，從而進行精準的辨證施治；她的脈診技術深受患者信賴，甚至能診斷出患者的性格和過往的情感創傷，幫助患者釋放情緒，她的診室因此也被視為半個心理門診。

史俍元的好口碑並非一蹴而就。她注重為每位患者提供全面細致的診療，從面色、體徵、問診到脈診，無一不精，這使得每位患者的看病時間相對較長，平均一上午僅看20位患者。

她師承山東名中醫齊向華，並開創 「系統辨證脈學」理論，還創新形成了獨有的診脈方法，讓脈象「說話」，精確診斷出患者的症狀乃至隱疾。還能洞察性格、結節、情志等方面。她切中傷心脈的本領尤為神奇，很多患者被診斷出傷心脈後會大哭一場，她會遞上紙巾，讓患者釋放情緒，這也是一種療法。