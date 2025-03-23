婚戀平台「珍愛網」多地關店 紅娘失聯 會員退費難

婚戀平台「珍愛網」多地關店。(取材自新聞晨報)

中國政府近年頻頻催婚，各種婚戀平台隨之興起，不過其中一個知名的婚戀網站「珍愛網」近日相繼傳出多地分店關閉、服務中斷的消息，紅娘也失聯或離職。總部客服僅回應已反饋，但後續並無任何進展，會員陷入退費難的困境。

據新聞晨報報導，近日，珍愛網多地線下付費會員反映，簽有服務合同的門店無預警閉店。雲南昆明魏先生說，2024年7月他與珍愛網昆明俊發店簽訂相親合同，服務期限至2025年10月，可在今年3月4日，該門店突然關門，服務被迫中止，他想退回剩餘服務期限折價1萬9000元人民幣（約2621美元），但門店早已空無一人，「聯繫珍愛網總部客服，一直說是記錄，沒啥後續」。

後來他終於聯繫到了此前負責對接的紅娘，可對方告訴他，門店所有員工都「被離職」了。前一晚，門店領導突稱全員不上班了，次日去門店，店裡被上了鎖。他們也一直在找門店的負責人，但電話一直關機。

西安、上海、溫州等地同樣出現了閉店情況。珍愛網一名客服人員回應西安受害民眾時表示，「現在西安所有的門店均已閉店優化升級，重新開業的時間不確定」，並稱珍愛網正常運營調整。

浙江溫州的小吳也發現紅娘離職了，一直溝通用的企業微信 也被解散，他甚至還沒來得及保存紅娘的個人聯繫方式。2024年2月，當時36歲的小吳註冊了珍愛網帳號，沒多久紅娘就來電說匹配了一個很適合的姑娘，要他去市裡的門店見面。但他先後購買會員投入了5萬餘元，依然沒有找到合適的相親對象。

「一直在介紹不符合我條件的女孩，最基本的一點，我在縣裡上班，我開始就是要找縣裡的，但她們一直給推市裡上班的（女孩）。本來紅娘說到期了也給我繼續介紹，我還信了，之後（她）突然就離職了，我才醒悟過來，上當受騙了」，小吳說，2024年6月16日會員到期之前，負責對接的紅娘還一直鼓動他續充會員，小吳因此再次使用信用卡支付了2萬5600元。

3月21日傍晚，珍愛網官方回覆，西安一家門店關閉是正常運營調整，所有會員服務已妥善安排至新的服務團隊。但並未就其他地方閉店進行回應。

檢索黑貓投訴等平台發現，小吳的經歷並非個例。僅黑貓投訴中，近30天中有關珍愛網的投訴就超過100起，其中以存在誘導消費、退費渠道不暢通方面居多，涉及全國多個城市。今年1月，國家市場監督管理總局官網公布多起網路不正當典型案例，珍愛網就因向用戶發送虛構信息、宣傳虛假案例等被處170萬元罰款。