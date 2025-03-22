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北大生當正骨師被罵「敗類」踢出群 張樂超如今年收破百萬

中國新聞組╱綜合報導
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張樂超畢業照。(取材自羊城晚報)
張樂超畢業照。(取材自羊城晚報)

張樂超畢業於北京大學醫學系預防醫學專業，一度因病只能臥床，靠著中醫正骨重新站了起來，之後他便投入中醫正骨領域，目前是一名年收入破百萬（人民幣，下同）的職業正骨師。不過頂著北大光環卻從事正骨行業，張樂超曾被同學稱「北大敗類」，還將他踢出班級群，他則說自己的心態一路以來並未因此受影響，因為他堅定自己的目標，不會因別人想法而動搖。

「你北大畢業，怎麼去做正骨了？」羊城晚報報導，對於這樣的問題，張樂超不只一次被人問起。他2017年從北京大學畢業，曾進入公立三甲醫院工作，後來因病一度只能臥床。張樂超說，得益中醫正骨，他重新站起來，之後開始學習中醫正骨，並融入現代醫學知識，在北京從事正骨行業。

張樂超說，創業期間他遇到過很多困難，其中不乏他人的誤解，甚至有一些同學不理解，甚至被同學踢出班級群，有人說他是「北大敗類」，也有人稱他為「學霸推拿師」，有人覺得他是騙子，「北大畢業的人怎麼幹這種事？」 張樂超說，「我就還得拿著畢業證去跟人家澄清，說我真的是北大畢業的。」

不過他說，這一路自己的心態並沒有受到影響，好在家人一直很支持；現在他的診所生意非常火爆，單次正骨價格為1萬元，患者需提前至少三個月排隊預約。

張樂超說，現在看到的許多中醫正骨都是靠硬「掰」，他表示自己使用的正骨手法完全以現代醫學的理論為指導，「掰的方法是有系統性問題的，本身風險很高。」

據報導，張樂超的客戶都是透過熟人介紹，「我現在已經不公開對外接客戶了。現階段工作重心已經轉移到了針對學員的技術培訓上。」 如今張樂超年收入破百萬。他說，一直以來，家人對他的職業很支持，因為經歷過癱瘓，所以家人覺得沒有什麼比活著更重要。張樂超還說，「人生其實沒有那麼標準的答案，你怎麼活都行。幹一個能給人創造價值的事，你也能活下去。」

張樂超培訓學員（中間藍色衣服為張樂超）。(取材自羊城晚報)
張樂超培訓學員（中間藍色衣服為張樂超）。(取材自羊城晚報)
張樂超生活照。(取材自羊城晚報)
張樂超生活照。(取材自羊城晚報)

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