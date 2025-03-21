我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

破壞華埠6祠寺 華男遊民獲釋：宗教「引人們走上錯誤道路」

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

過自己要的生活…復旦研究生退學賣土豆泥 食客排長龍

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
費宇的攤位前排起了長隊。（取材自封面新聞）
費宇的攤位前排起了長隊。（取材自封面新聞）

星期三下午5點不到，在四川大學華西校區東區北門的擺攤隊伍裡，一個年輕小伙的攤位格外引人注目，沒有招牌，沒有廣告，卻被排隊的人群擠得滿滿當當，隊伍沿著步行道在路口轉折出一條S型彎道。人頭攢動間，食客們拿著手機，有的在拍照記錄，有的正在向同伴介紹著這位「老闆」，隨著時間的推移，隊伍愈排愈長，絲毫不見鬆散。

在他的攤位前，簡易的小餐車左邊整齊擺放著折耳根、香菜、辣椒醬、蘿蔔乾等調味小料，右邊的不銹鋼保溫桶裡裝滿散發著熱氣的土豆泥，他和兩個搭檔在攤位前有一些手忙腳亂。

封面新聞報導，時間回到3月10日，這是費宇出攤的第一天，擺攤前，他早早地就在社交平台進行了預熱。「第一天來支持我的人裡面，熟人非常多，還有很多同學是刷到了我的帖子後專門來給我紮起的，一個多小時就賣光了所有土豆泥，營業額有人民幣700多元（約96.5美元）。」

一年前，費宇還是復旦大學公共衛生系的研究生，在眾人眼中，前程一片光明。但2024年2月的一天，他決定給自己的生活來個急煞車，他決定退學。「我想換個方式生活。」在家待業的一年裡，擺攤這個念頭悄然浮現。他想起曾經售賣孔明燈、氫氣球的那些日子，大二時投身電話卡銷售，一舉拿下銷冠頭銜。這些過往點滴拼湊出他對自身職業適配性的清晰認知——原來，自己更適合在銷售領域一展拳腳。

費宇在攤位上製作土豆泥。（取材自封面新聞）
費宇在攤位上製作土豆泥。（取材自封面新聞）

走上擺攤最大的阻力來自他的父母，「他們覺得，讀了這麼多的書，付出了那麼多的心血，現在選擇去擺攤，太可惜了。」更多的壓力還是來源於世俗眼光，「爸媽會覺得在親戚朋友面前有點丟臉吧。」但費宇的極力堅持，讓二老覺得，或許也可以讓他去闖闖。

費宇說，自3月10日正式擺攤以來，他在社交平台的影響力與日俱增，如今已經組建起兩個粉絲群。其中一個群早已滿員500人，另一個群的成員數量也在飛速增長，目前已接近400人。據費宇介紹，群裡絕大多數都是他的校友。

費宇坦言，自己在社交平台分享退學、擺攤經歷時，特意屏蔽了老師們。雖說退學、擺攤這兩個決定，他都未曾後悔，可內心深處還是怕辜負了老師的期待。

費宇在攤位上製作土豆泥。（取材自封面新聞）
費宇在攤位上製作土豆泥。（取材自封面新聞）

上一則

中國鷹派學者撰文 建議「重啟內戰」、盡快結束「武裝衝突」

下一則

發霉橘子竟成二手平台「香餑餑」 山東女500元高價賣出

延伸閱讀

「該掛哪個科？」她的手卡在男友嘴裡拔不出 到醫院求救

「該掛哪個科？」她的手卡在男友嘴裡拔不出 到醫院求救
開盒亂象／中國記者：300元買到自己信息 對方1分鐘查到

開盒亂象／中國記者：300元買到自己信息 對方1分鐘查到
Z世代護理專科女畢業生就業前已負債11萬元 人生規劃全落空

Z世代護理專科女畢業生就業前已負債11萬元 人生規劃全落空
趙露思邀「哥哥」馬伯騫上真人秀…「偷偷」桑延、桑稚合體 網嗨翻

趙露思邀「哥哥」馬伯騫上真人秀…「偷偷」桑延、桑稚合體 網嗨翻

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手
還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期

還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期