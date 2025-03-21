過自己要的生活…復旦研究生退學賣土豆泥 食客排長龍

費宇的攤位前排起了長隊。（取材自封面新聞）

星期三下午5點不到，在四川大學華西校區東區北門的擺攤隊伍裡，一個年輕小伙的攤位格外引人注目，沒有招牌，沒有廣告，卻被排隊的人群擠得滿滿當當，隊伍沿著步行道在路口轉折出一條S型彎道。人頭攢動間，食客們拿著手機，有的在拍照記錄，有的正在向同伴介紹著這位「老闆」，隨著時間的推移，隊伍愈排愈長，絲毫不見鬆散。

在他的攤位前，簡易的小餐車左邊整齊擺放著折耳根、香菜、辣椒醬、蘿蔔乾等調味小料，右邊的不銹鋼保溫桶裡裝滿散發著熱氣的土豆泥，他和兩個搭檔在攤位前有一些手忙腳亂。

封面新聞報導，時間回到3月10日，這是費宇出攤的第一天，擺攤前，他早早地就在社交平台進行了預熱。「第一天來支持我的人裡面，熟人非常多，還有很多同學是刷到了我的帖子後專門來給我紮起的，一個多小時就賣光了所有土豆泥，營業額有人民幣700多元（約96.5美元）。」

一年前，費宇還是復旦大學公共衛生系的研究生，在眾人眼中，前程一片光明。但2024年2月的一天，他決定給自己的生活來個急煞車，他決定退學。「我想換個方式生活。」在家待業的一年裡，擺攤這個念頭悄然浮現。他想起曾經售賣孔明燈、氫氣球的那些日子，大二時投身電話卡銷售，一舉拿下銷冠頭銜。這些過往點滴拼湊出他對自身職業適配性的清晰認知——原來，自己更適合在銷售領域一展拳腳。

費宇在攤位上製作土豆泥。（取材自封面新聞）

走上擺攤最大的阻力來自他的父母，「他們覺得，讀了這麼多的書，付出了那麼多的心血，現在選擇去擺攤，太可惜了。」更多的壓力還是來源於世俗眼光，「爸媽會覺得在親戚朋友面前有點丟臉吧。」但費宇的極力堅持，讓二老覺得，或許也可以讓他去闖闖。

費宇說，自3月10日正式擺攤以來，他在社交平台的影響力與日俱增，如今已經組建起兩個粉絲群。其中一個群早已滿員500人，另一個群的成員數量也在飛速增長，目前已接近400人。據費宇介紹，群裡絕大多數都是他的校友。