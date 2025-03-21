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雍正奪嫡「樹洞」… 北京黃瓦財神廟 成年輕人求財許願池

中國新聞組／北京21日電
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位於北京南鑼鼓巷附近的黃瓦財神廟。（取材自微博）
位於北京南鑼鼓巷附近的黃瓦財神廟。（取材自微博）

在北京鼓樓東大街的煙火巷陌間，一座覆蓋明黃琉璃瓦的小廟，更是成了當代年輕人「求暴富」的賽博許願池。倘若雍正穿越而來，會不會感慨自己曾經的「黃瓦營銷」，竟在數百年後又孵化出新的「祈福經濟」。

新周刊報導，2024年12月21日，位於北京南鑼鼓巷附近的黃瓦財神廟對外開放，需要網上預約，開放時間9：00am-5：30pm。寺廟很小，不到五分鐘就可以逛完。進殿之前，殿的兩側寫著：「殿中抱拳為有敬則發，殿中拍照為不敬則漏」。因為擔心漏財，幾乎每個人都自覺收起手機。

進殿後，一名身著道士服的男人，站在右側提醒香客抱拳。財神殿出門右轉，分別設有增福和接財兩個拍照點，上面擺著巨大的金元寶可供拍照。再往前走，是黃瓦增福造辦處，裡面是各種文創產品，各種金元寶、財神畫像擺件、手串，最便宜的是「帶財水」，售價9.8元人民幣(約1.3美元)。結帳時，穿道服的小哥會跟你講一句，「你好，咱們這是9.8元的帶財水，寓意：就要發，祝您發！」

關於黃瓦財神廟的始建年代，北平廟宇調查資料匯編標註其為康熙年間建成，而有些文物普查檔案卻寫著：「疑似明萬曆年間」。

雍正皇帝尚為雍親王時，據傳，胤禛那時每日從上朝路線必經的鼓樓東大街小廟前經過；這座灰撲撲的財神廟，成了他奪嫡焦慮的「樹洞」。雍正登基後兌現諾言重修小廟，將灰瓦換成皇家專屬的黃琉璃瓦。如同給財神頒發「御用執照」。還了願，還彰顯「君權神授」。

如今，這座北京唯一覆蓋黃瓦的財神廟，是成了當代年輕人「求暴富」的賽博許願池。文創店裡「元寶」、「暴富咖啡」、「黃金元寶雪糕」等產品十分暢銷。

在當代年輕人狂轟亂炸的需求下，財神似乎正在被迫成為996「全能型打工人」—既要幫00後實現「奶茶自由」，又要給股民推送牛市信號，甚至得兼職處理「考上編制再還願」的期權協議。似乎道盡了年輕人對不確定未來的各種寄託。

黃瓦財神廟。(取材自新周刊)
黃瓦財神廟。(取材自新周刊)
年輕人手捧廟內金元寶拍照。(取材自新周刊)
年輕人手捧廟內金元寶拍照。(取材自新周刊)

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