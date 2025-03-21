中地方招商3.0版 直接併購拿上市公司控股權

以往中國地方政府招商模式從土地、稅收優惠再到基金招商，不過近期隨著政策方針變化，手段正在調整。據媒體不完全統計，自去年12月以來，陸續有上海、深圳、安徽等十餘個省市發布相關併購政策，併購招商或成為地方招商3.0版。

證券時報引述江蘇南部某市地方國資平台相關人士稱，今年正尋求併購招商的新思路。在眾多併購招商模式中，直接下場併購上市公司並拿到控股權，自去年起逐步成為地方政府重點考慮的招商策略。

報導稱，併購招商主要有兩條路徑：一是鼓勵區域內上市公司併購重組，比如上海明確提出，支持上市公司收購有助於強鏈補鏈、提升關鍵技術水平的優質未盈利資產；另一條是設立併購基金展開併購活動，比如安徽鼓勵各地政府性股權投資基金圍繞地方主導產業、特色產業鍛長補短參與產業併購重組。

土地、稅收是過去中國地方政府主要招商方式，但隨土地資源日益減少、稅收優惠政策效果逐漸減弱，被稱為1.0版的招商模式面臨諸多局限；而資本招商尤其是基金招商興起，被視為招商2.0版，各地紛紛設立地方引導基金以撬動社會資本，同時設置返投比例，期望藉此招引企業、優化當地產業結構。但該形式帶來產業同質化，比如各地一窩蜂地發展半導體、人形機器人和低空經濟等產業，有導致產能嚴重過剩風險。

今年以來，已有至少五家A股上市公司發布實際控制人擬變更為地方國資系統的公告，比如孚能科技、通用股份和華揚聯眾等。

廣慧併購研究院院長俞鐵成透露，近期某地一家國資平台正在操作中的就有五家上市公司。

因對地方政府而言，併購一家上市公司，再透過上市公司整合上下游產業，比基金招商效率更高，且持有上市公司股權，流動性與安全性也大幅提升。