34歲孫楊400米自由泳奪銀 但在預賽曾被小16歲對手反超

全國游泳春錦賽，孫楊400米自由泳游出3分47秒94，奪得銀牌。(取材自極目新聞)

2025年全國春季游泳錦標賽，孫楊 出戰男子400米自由泳決賽。最終，孫楊游出3:47:94，奪得第二名。值得一提的是，今年將滿34歲的孫楊是本屆春錦賽年紀最大的選手，網友紛紛稱他「寶刀未老」。

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極目新聞報導，奪得第一名的劉培鑫，籍貫山東青島，是青島市羽毛球游泳運動管理中心培養出來的好苗子。2023年，劉培鑫參加了亞運會，在男子800米項目中拿到了第四名。2024年，劉培鑫入選中國游泳隊參加多哈世界游泳錦標賽大名單。

據齊魯晚報報導，本屆春錦賽是孫楊獲得全運會資格的第一道門檻，他只有在這項比賽中達到4分00秒62的資格線，才能晉級5月舉行的全國游泳冠軍賽，在冠軍賽中獲得相應的名次，才能取得參加今年全運會的資格。孫楊在預賽中已經超過達標線，有資格進入5月的全國游泳冠軍賽。

另據羊城晚報報導，在19日上午進行的2025年全國春季游泳錦標賽男子400米自由泳預賽中，孫楊在領先了350米後在觸壁的一刻被第5道的湖北隊選手徐海博反超，以3分50秒95的成績（0.07秒的劣勢）獲得預賽第二名，挺進決賽。

值得一提的是，今年將滿34歲的孫楊是本屆春錦賽年紀最大的選手，比2007年出生的徐海博大了近16歲。他比年紀最小的參賽選手，不到11歲的四川運動員於天浩(2014年7月20日生)年長了近23歲。

這是孫楊今年參加的第一場比賽，去年他解禁 復出參加了夏錦賽的男子400米自由泳比賽，當時預賽成績是3分54秒98，決賽以3分49秒58奪冠。而孫楊在禁賽前最後一次參加男子400米自由泳比賽的成績是3分44秒98。此外，今年7月舉行的新加坡 世錦賽男子400米自由泳的A標是3分48秒15，所以，孫楊還要再努力一點。