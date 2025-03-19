杭州食客目睹鄰桌男童尿在茶杯裡 店員的反應竟然是…

唐女士用餐地點（紅色箭頭）和男孩一家用餐地點（橘色箭頭）。(取材自封面新聞／受訪者供圖）

「吃飯吃到一半，看到隔壁桌家長讓小孩子直接在喝茶的玻璃杯裡面小便，頓時沒胃口了」，杭州的唐女士反映，日前她在杭州福緣居酒樓用餐時，目睹令人作嘔的一幕，更讓她氣憤的是，酒樓工作人員目睹全程卻沒有制止。

封面新聞報導，杭州市上城區市場監管局隨後證實確有此事發生，表示被汙染餐具已銷毀，在市監部門介入下，酒樓負責人已向唐女士退還當天餐費並道歉。

唐女士表示，3月13日中午，她與朋友六人在福緣居酒樓用餐，「我們坐在一樓，看到隔壁桌的小朋友站在兒童椅上，脫下褲子，在喝水的玻璃杯中小便。」她說該男童約2歲，與母親及兩位老人同桌，其中一名老人曾試圖拿垃圾桶，卻被母親阻止，直接讓孩子尿在玻璃杯裡。

唐女士表示，該杯子是有塑封包裝的重複使用玻璃杯，男孩小便後，杯子還一直放在桌上，異味飄來，讓她跟朋友無法好好用餐，便請店員處理；飯店工作人員質問男孩家長：「你們怎麼在這裡小便，我們飯店有廁所的」，家長回應：「孩子憋不住了，尿在杯子裡，不好意思。」

據報導，唐女士隨後被換到包廂用餐，並要求與負責人溝通，「我們提出餐費打折或送果盤作為道歉，但老闆拒絕，還說我們找麻煩，想吃白食。」雙方爭執激烈，最終當地派出所民警介入調解。

在監管部門協調下，福緣居酒樓負責人向唐女士致歉，退還當天316元餐費，並提出1000元經濟補償，但唐女士僅接受道歉與餐費退款，回絕了1000元補償。