我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

杭州食客目睹鄰桌男童尿在茶杯裡 店員的反應竟然是…

中國新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
唐女士用餐地點（紅色箭頭）和男孩一家用餐地點（橘色箭頭）。(取材自封面新聞／受訪者供圖）
唐女士用餐地點（紅色箭頭）和男孩一家用餐地點（橘色箭頭）。(取材自封面新聞／受訪者供圖）

「吃飯吃到一半，看到隔壁桌家長讓小孩子直接在喝茶的玻璃杯裡面小便，頓時沒胃口了」，杭州的唐女士反映，日前她在杭州福緣居酒樓用餐時，目睹令人作嘔的一幕，更讓她氣憤的是，酒樓工作人員目睹全程卻沒有制止。

封面新聞報導，杭州市上城區市場監管局隨後證實確有此事發生，表示被汙染餐具已銷毀，在市監部門介入下，酒樓負責人已向唐女士退還當天餐費並道歉。

唐女士表示，3月13日中午，她與朋友六人在福緣居酒樓用餐，「我們坐在一樓，看到隔壁桌的小朋友站在兒童椅上，脫下褲子，在喝水的玻璃杯中小便。」她說該男童約2歲，與母親及兩位老人同桌，其中一名老人曾試圖拿垃圾桶，卻被母親阻止，直接讓孩子尿在玻璃杯裡。

唐女士表示，該杯子是有塑封包裝的重複使用玻璃杯，男孩小便後，杯子還一直放在桌上，異味飄來，讓她跟朋友無法好好用餐，便請店員處理；飯店工作人員質問男孩家長：「你們怎麼在這裡小便，我們飯店有廁所的」，家長回應：「孩子憋不住了，尿在杯子裡，不好意思。」

據報導，唐女士隨後被換到包廂用餐，並要求與負責人溝通，「我們提出餐費打折或送果盤作為道歉，但老闆拒絕，還說我們找麻煩，想吃白食。」雙方爭執激烈，最終當地派出所民警介入調解。

在監管部門協調下，福緣居酒樓負責人向唐女士致歉，退還當天316元餐費，並提出1000元經濟補償，但唐女士僅接受道歉與餐費退款，回絕了1000元補償。

上一則

獲海底撈賠款 請客男被飯友要求平分 網友批：拿錢才想AA

下一則

整合潮… 去年「消失的銀行法人」達195家 創近3年新高

延伸閱讀

米其林舊金山灣區新增5店 華埠「四大天王」入列

米其林舊金山灣區新增5店 華埠「四大天王」入列
建中機器人研究校隊來美參賽 南加校友會全力相挺

建中機器人研究校隊來美參賽 南加校友會全力相挺
山東2食客「馬拉松式」吃自助火鍋 想順走20斤肉慘了

山東2食客「馬拉松式」吃自助火鍋 想順走20斤肉慘了
抗北上消費熱 港酒樓「回憶四大天王」 生意觸底回升

抗北上消費熱 港酒樓「回憶四大天王」 生意觸底回升

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查
大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？

大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？