像小狗搭肩、叫名字會回應 重慶500斤寵物水牛成網紅

重慶水牛「奶糖」在火爐邊取暖，牠身上還趴著小狗。(取材自抖音)

近日，重慶涪陵一名庹姓男子餵養500斤寵物 水牛「奶糖」的視頻走紅網絡。視頻中，「奶糖」總是緊緊跟在庹先生身邊，例如一家人圍坐在火爐旁取暖時，牠會趴在地上，背上還駝著兩隻小狗；看到庹先生坐在院子裡切菜，牠會像小狗般把雙腿搭在他的肩膀上，引來網友驚嘆：「牛兒居然這麽乖」、「第一次聽說把牛當寵物養，真稀奇」。

封面新聞報導，「奶糖」原本是鄰居家的小水牛，每次路過家門時，庹先生都會去摸摸牠，覺得牠很有靈氣。去年鄰居打算賣掉「奶糖」時，他花了3000元人民幣（約415美元）買下。

剛接回家時，「奶糖」有些不適應，但隨著時間推移，牠學會了自己的名字，只要一呼喚，就會回應。每當庹先生回家，「奶糖」都會熱情迎接。平常，庹先生不僅為水牛餵奶、洗澡，還和水牛一起看電視。

庹先生與「奶糖」在曬太陽。(取材自抖音)

去年雙十一，一段水牛與主人親暱互動的視頻讓庹先生開始創作短視頻。姊姊隨手發布的15秒短片收穫16.8萬點讚、超百萬播放量，讓他決定記錄「奶糖」的成長。「奶糖」也見證了庹先生從素人到20萬粉絲博主的蛻變，他的記錄日常作品持續引發關注，平均單條點讚破萬。

面對網友質疑其視頻為擺拍，庹先生回應：「這些視頻絕非擺拍，全部是我在家裡拍攝的。我平時就是務農，家裡還養了鴨子、鵝、狗等。」