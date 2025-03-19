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1碗528元 萬科王石代言「總裁燕窩」 網酸：不坑窮人

中國新聞組／北京19日電
王石官宣代言「總裁燕窩」。（取材自微博）
王石官宣代言「總裁燕窩」。（取材自微博）

中國燕窩品牌燕之屋邀請萬科集團創始人王石做品牌代言人，推出「全球首款男人的燕窩—總裁燕窩」，消息一出，引發熱議；封面新聞報導，這款燕窩禮盒一碗燕窩約528元人民幣(約73美元)，網友吐槽：「不坑窮人」。

來源：YouTube

報導指出，王石和燕之屋官方微博雙雙官宣，王石發布的品牌廣告中寫道：「全球首款男人的燕窩—總裁碗燕，助力新高度，成就每一個挑戰。」王石還發布一段宣傳視頻稱，「總裁碗燕包含燕窩、人參、鐵皮石斛等八重滋補」。

據悉在燕之屋官方旗艦店中，「總裁碗燕」每盒售價3168元，一盒有6碗（每碗158g），一碗燕窩算來要528元。有消費者在留言區稱其為「高端佳品」。

此次燕之屋產品引起熱議，也與代言人王石的身分有關；74歲王石是萬科創辦人，2017年6月卸任董事長。公司客服表示，這款「總裁碗燕」去年就已經上市，是全球第一款男士專屬燕窩，賣得挺好的，這也是目前公司最高端的一款燕窩。該款燕窩至少已賣出28單。

報導指出，之前燕之屋簽約的代言人多為高知名度藝人，除現任品牌代言人鞏俐、王一博外，燕之屋先前曾簽約劉嘉玲、林志玲、趙麗穎等藝人擔任代言人。

對於王石做燕窩代言人，網友紛紛在留言區大酸，「用燕窩當然坑不了窮人，因為窮人從來不打聽燕窩」、「這總裁碗燕價格都趕上今年深圳、上海的二手房價了，難怪會請一個做房地產的來炒作」、「以前靠賣房子發家，現在賣鳥窩，也算是不離本行」、「燕窩只代表身分，不代表營養和功效」、「燕窩就是智商稅」。

值得一提的是，燕之屋還是「燕窩第一股」，近日燕之屋公布2024年業績公告，預計淨利潤同比下降約15%至25%，淨利潤預計出現五年來首次下降。

王石官宣代言「總裁燕窩」。（取材自微博）
王石官宣代言「總裁燕窩」。（取材自微博）

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