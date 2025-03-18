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黑龍江醫院月薪1750招保安 還限大專畢 院方：有人報名

中國新聞組／北京18日電
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黑龍江泰來縣人民醫院招聘保安，要求「35歲以下，大專以上文憑」。 （取材自上游新聞）
黑龍江泰來縣人民醫院招聘保安，要求「35歲以下，大專以上文憑」。 （取材自上游新聞）

有網友近日發帖稱，黑龍江一家縣人民醫院發布招聘信息，要求臨時安保人員崗位具備「35歲以下，大專以上文憑」，基本工資1750元（人民幣，下同，約243美元）。該醫院表示，該招聘信息屬實，臨時崗位要求比較高是因為如果放得太寬，競爭壓力也大，也不便於篩選。目前有三人報名，還未進行面試，工資符合黑龍江省最低工資標準。

網友議論紛紛，「這工資適合富二代出來體驗生活」、「這點錢怎麼活？」

上游新聞報導，這則齊齊哈爾市泰來縣人民醫院日前發布的臨時安保人員的招聘啟事中，要求是：「35周歲以下，大專以上學歷，170公分以上，能熟練操作計算機…待遇：月工資1750元+績效。退伍軍人優先。」

在評論中，大部分網友表示感到不可思議。一名網友表示：「縣人民醫院的保安也這麼卷麼？這條件可不算低，相當於90年以內的大專生，還要求軍隊退役。」不過也有網友表示「臨聘人員肯定都是最低工資標準」。

泰來縣人民醫院人力資源科工作人員回應，稱招聘屬實，因為醫院這一段時間患者數量多，於是想招聘兩個臨時安保人員。15日下午報名截止，已有三人報名，目前還沒有進行面試。「還有來問的，有的人可能看到的時間晚一些。」

為何臨時保安的要求這麼高？工作人員表示：「學歷也沒說統一要全日制的。現在退伍兵退伍之後，都可以免費學中專大專文憑。就是一個臨時的，如果要求放得太寬，競爭壓力也大，到時候篩選的話不也（壓力）大嗎？」

該工作人員稱：「1750元的工資是按照黑龍江省的最低工資標準來定的，上班時間和在編的一樣。」據了解，臨時保安的績效在兩、三百元左右。該工作人員沒有透露目前在編保安的工資，只是表示：「都是按工齡和人社省裏的標準去套的，崗位薪級都有標準的，在編的都是人社批的工資。」

那麼在編的保安是否也都是按目前的標準來招聘呢？工作人員表示，在編的保安都是過去分配的。「公立醫院所有招聘都得通過政府網站公開招聘，因為現在不放編了，所以說我們招的這種保安屬於臨時工。」

根據泰來縣當地招聘信息，一般保安的工資從1800元到3000元不等，一般要求50歲或60歲以下，無前科，身體健康。

基本工資

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