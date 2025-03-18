黃燜雞爆「剩菜門」 臥底記者揭密：11點前最好別點外賣

楊銘宇黃燜雞被爆出剩菜回收再賣。示意圖，非涉事門市。（取材自微博）

「楊銘宇黃燜雞」剩菜回收再賣，掀起中國網友對外賣食安問題新一波討論，記者警告「中午11時前最好不要點外賣」，否則可能會吃到前一天剩下的食物。還有外賣小哥盤點「最不能點的外賣」排行榜，麻辣燙、蓋澆飯等統統上榜，黃燜雞更排名第一，網友崩潰表示，「還有能吃的嗎？」

近日媒體踢爆，楊銘宇黃燜雞部分門店員工會將顧客食用後的剩菜回收清洗，進行二次加工再售賣；香菇等食材就算已經發酸，店員卻表示「洗兩遍就行了」；還有店員將隔夜發黑的牛肉加上色素冒充新鮮牛肉。恐怖的後廚情形讓網友崩潰，「昨天才吃，我真的破防了」、「太惡心了」，痛批這樣的店應該倒閉。

網上熱議楊銘宇黃燜雞塌房，一個「外賣小哥盤點最不能點的外賣」排行榜更讓網友哀號。這個排行榜列出12種最不能點的外賣和不能點的原因，其中黃燜雞排名第一，理由是個別商家可能會使用冷凍肉、殭屍肉等不新鮮的肉類食材，並且配菜清洗不徹底。

另外，炸雞、麻辣燙、蓋澆飯、餃子 、粥等食物統統上榜，網友崩潰表示「天塌了」、「主打一個死不了」，還有人苦中作樂總結：「早上醒來，穿上甲醛衣服，喝一杯勾兌豆漿，一個淋巴肉包子，一份地溝油炸的油條，中午吃一份預製殭屍肉外賣和一杯過期的奶茶，下午一份植脂末糖精小甜水，一個骨泥腸，回到串串房子，晚上點一份有甲醛的肥牛和鴨血，飯後給自己點一盤過期的水果，再在黑心棉被窩裡睡上一覺，又是『完美』的一天。」