我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

「跨性別是詐欺」眾議員擬修德州刑法：最高關2年

中國無人機「彩虹9」掛神祕吊艙 飛行試驗20小時

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新一代中國國產無人機「彩虹9」亮相，三大性能曝光。（取材自央視軍事）
新一代中國國產無人機「彩虹9」亮相，三大性能曝光。（取材自央視軍事）

中國自主研製的新一代中高空長航時無人機彩虹9飛行試驗首次公開，超過20小時的跨晝夜飛行、萬米高空極限挑戰、智能飛控全程「自動駕駛」、神祕特種吊艙首次亮相。

央視軍事報導，在陜北某機場，彩虹9無人機進行了一項關鍵挑戰，突破性的新型特種載荷與無人機適配的長航時測試，攜帶新一代航空特種吊艙飛上天。

20多個小時連續飛行僅是「小試牛刀」。實際上，彩虹9無人機的設計極限遠超於此，它的滯空時間長達40個小時，最大飛行高度能達到1萬米以上。

該測試不僅是對彩虹9無人機長航時性能的關鍵驗證，更是它出色續航能力和新型特種載荷適配性的首次公開亮相。此次「深度融合」代表其任務能力再度升級。據了解，測試的課目很多，除常規測試，還包括在極限工況、極限角度下的載荷性能測試。

彩虹9是「彩虹」家族中體形最大的成員，它的三大特點如下：

大尺寸：總長24.8米的主翼能夠提供充足的升力，讓彩虹-9飛得又高又久。

超級掛載力：8個機翼掛點，炸彈、導彈、電子戰吊艙、偵察設備、特種吊艙隨心切換。

模塊化設計：機頭設備艙快速換裝，根據任務可現場升級。

彩虹9無人機的控制中心有5個操作位，分別對無人機的飛行鏈路以及載荷進行監測和控制，飛行員其實沒有進行太多的實時操作。

另外，彩虹9無人機有「智慧大腦」，能夠實現自主飛行、自主規畫航路，以及智能自主飛控，非常便捷高效。

本次彩虹-9無人機進行了超過20小時的跨晝夜飛行。（影片截圖）
本次彩虹-9無人機進行了超過20小時的跨晝夜飛行。（影片截圖）
彩虹-9無人機進行超過20小時的跨晝夜飛行。（取材自央視軍事）
彩虹-9無人機進行超過20小時的跨晝夜飛行。（取材自央視軍事）

上一則

深圳富豪懸賞4500萬尋回失蹤24年兒子「我終於上岸啦」

延伸閱讀

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終
川普下令先發制人打擊葉門「青年運動」 鏟除伊朗外圍最後勢力

川普下令先發制人打擊葉門「青年運動」 鏟除伊朗外圍最後勢力
北市推動無人機教育 高中擬開課 成年可考照

北市推動無人機教育 高中擬開課 成年可考照
談判前夕 烏最大規模無人機攻俄 俄：擊落300多架 3死18傷

談判前夕 烏最大規模無人機攻俄 俄：擊落300多架 3死18傷

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照

74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照
川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美

川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲