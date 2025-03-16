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2少年向海底撈火鍋撒尿 父母：砸鍋賣鐵也賠不起

記者林宸誼／綜合報導
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2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

中國知名火鍋店「海底撈」，日前遭2名少年站到餐桌上，朝鍋內的湯底尿尿，影片在網路上瘋傳，海底撈股價更因此大跌。事後海底撈急忙報警，日前宣布對2少年提告，對4109單顧客進行10倍補償，並全額退還餐費，粗估賠償金超過人民幣千萬元(約138萬美元)。然而涉案少年的家長哭訴，希望能網開一面，表示家裡是賣菜的小攤販，就算砸鍋賣鐵也賠不起。

網易新聞報導，整起事件發生於2月24日凌晨，2名17歲少年進入海底撈上海外灘店的包廂內用餐，喝醉後竟站上餐桌上，朝火鍋內小便，身旁朋友自以為有趣，還將全程拍下PO網。警方獲報後，已依法對2名涉事男子做出行政拘留處罰。

然而整件事出現轉折，海底撈從一開始的不追究，到3月10日最新公告中指出，已對2名少年提起民事訴訟，依法追究相關責任，還宣布將對涉事餐廳的4109單顧客全額退款，並提供10倍賠償。經初步估計，賠償金額恐怕超過人民幣千萬。

知情人透露，這兩人男子是表兄弟，今年只有17歲，父母也都是小攤販的老闆。面對天價賠償，其中一名涉案少年的父母得知消息後，含淚哭訴，希望能給孩子們一個機會，家中僅是在菜市場賣菜的小攤販，就算砸鍋賣鐵也賠不起。另外，有消息指出，父母甚至親自前往海底撈認錯，苦苦哀求孩子還小，希望能網開一面。

但對於這樣的說法，中國網友根本就不買帳，要是家裡沒錢，兩人怎麼可能會開包間，包間可是比大廳要貴的，況且還有服務費。還有網友說：「賠不起也得賠，必須嚴懲，給他們個教訓！」

更有網友說：「現在已經形成提起海底撈，就知道有人在往海底撈的鍋裡尿尿，品牌形象已經快毀了。這不是多少錢的問題了。」

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