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29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

中國新聞組／北京16日電
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

「60萬（人民幣，下同，8.3萬美元）年薪、30萬雷軍教育基金支持，以及200萬的安家費，給了剛回國的我足夠的安全感！」3月15日，武漢大學官微宣布，「95後」趙莽海外歸國，直聘武大最年輕正教授。五天前，趙莽剛剛簽署入職協議，談起自己僅工作一年就從博士生成為教授，「這種『跨越式』的身分轉變是認可，也是挑戰，他唯願自己能把本職工作做到最好」。

紅星新聞報導，2016年，趙莽入學德國薩爾大學（Saarland University），開啟他為期八年的漫長留學路。本科階段，趙莽主修計算機專業外輔修數學專業，主攻組合數學方向。本科畢業，趙莽成功獲得碩博連讀機會，師從通信安全（Secure Messaging）領域奠基人、自動化安全性分析工具Tamarin Prover創始人之一、前牛津大學終身教授Cas Cremers教授。在參與Cremers教授課題組過程中，趙莽對密碼學產生了濃厚興趣，並一直深耕至今，成就矚目。

今年3月，畢業僅一年的趙莽選擇回國發展。校方介紹，武漢大學人才引進計畫提供的優厚待遇、科研支持等，讓他深受觸動，推動他申報並入選海外優青，入職成為武大教授。「60萬年薪、30萬雷軍教育基金支持，以及200萬的安家費，給了剛回國的我足夠的安全感！」

除了薪資待遇，學校在開展科研方面給予趙莽的支持更是誠意十足 ，「八個博士生指標也能幫助我快速建立團隊，支持我在珞珈山幹事創業。」

身為「95後」的趙莽坦言，僅工作一年就從博士生成為教授，這種「跨越式」的身分轉變是認可，也是挑戰，他唯願自己能「把本職工作做到最好」、「相信有朝一日制定出更多中國自主產權的應用密碼學標準方案，並在國際上發揮引領作用」。

趙莽簽約入職的武漢大學國家網絡安全學院，有包括各類高層次人才、全球「高被引科學家」在內的一批年富力強教授和院士、知名互聯網企業高管組成的兼職專家團隊。學院在國際上首次提出演化密碼概念、實現抗量子計算密碼設計方法，與企業合作研製出中國第一款可信計算機、可信雲服務器和可信雲終端。近三年，承擔了國家重大重點項目20多項，發表高水平論文300多篇，獲專利授權100多項、軟件著作權30項。

武漢 德國

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