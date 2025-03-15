又一軍工系落馬 合肥書記張紅文失蹤數月已被免職

張紅文。（取材自都市網）

已三個多月未公開露面的軍工系地方大員張紅文，據傳已不再擔任安徽省委常委、合肥市委書記。澎湃新聞14日引述權威渠道披露上述消息。

據悉，現任安徽省委秘書長單向前將接替張紅文的職位。

去年3月剛履新合肥「一把手」的張紅文，已連續缺席多場重要會議。他上一次出席公開活動，是在去年12月10日主持召開市委常委會會議。此後，他連續缺席多場重要會議，包括1月2日召開的合肥市委全會暨市委經濟工作會議、1月20日舉行的安徽省14屆人大三次會議等。

香港 明報今年1月引述消息人士說，張紅文沒有在1月2日的會議上作報告或發表講話。當天的合肥電視新聞，也沒如常播出會議畫面，只播報會議決議全文。

公開資料顯示，張紅文今年50歲，來自陜西澄城，1996年畢業於北京航空航天大學宇航學院，之後長期在中國航天科工集團工作，曾任主研巡航導彈的第三研究院院長、集團副總經理等。

張紅文在2020年9月空降安徽擔任副省長，成為中國第二位「75後」副省部級高官。他在2021年11月躋身中共 安徽省委常委。去年3月，張紅文出任合肥市委書記，首次主政一方。