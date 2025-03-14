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「晚上8時熄燈」 聯想也反內卷拒996：準時下班是共識

中國新聞組／綜合報導
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聯想也發聲「反內卷」，稱大部分員工都能準時下班。(取材自澎湃新聞)
聯想也發聲「反內卷」，稱大部分員工都能準時下班。(取材自澎湃新聞)

祭大疆、美的等集團被爆出強制下班後，愈來愈多中國企業公開發聲支持「反內卷」。近日，有網友實拍晚上8時的聯想集團大樓，發現大樓已經關燈。聯想集團稱，反對996，大部分人都能準時下班，在聯想並不是什麼新鮮事，也是聯想人的共識。

澎湃新聞報導，早在2021年3月，聯想CEO楊元慶就表示：「在聯想，我們一直強調的是工作與生活的平衡，旗幟鮮明地反對996」。這條新聞還一度上了熱搜。

聯想表示，除了不996，公司不強制要求打卡，特殊情況下可遠程辦公。此外，聯想不可能出現無止境加班，因為公司規定每月累計加班時間不能超過36小時。AI時代，聯想集團提出「人本智能」科技發展觀，也將繼續堅持以人為本的企業文化，重視讓員工能夠實現工作與生活平衡，增強人才可持續發展能力。

其實，聯想更早前就提出反對「996」。聯想新媒體辦公室2019年5月1日發布過「聯想沒有996」文章稱：「支持者將996這三個數字與奮鬥、與時代、與成功掛鉤，為其必要性背書；反對者則掏出《勞動法》，提示每個勞動者都應擁有的權利。作為一家成立35年的中國公司，聯想呢？我們沒有996，但是我們在奮鬥！」

「我們理解，有人懷疑這是一個口號，但如果你能堅持每天晚上到聯想總部所在的後廠村看一看，或許就不會再有什麼疑慮。」聯想集團表示。

聯想貼出一位博主的視頻稱，這位博主隔三岔五就會到拍一拍晚上8時「後廠村的熄燈地圖」，聯想總是亮燈最少的那個。「當然，這裡所說的『熄燈』不是統一強制拉閘，而是下班後會自動感應關燈。你當然會看到，一些聯想人也偶爾加班，挑燈奮鬥。」

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