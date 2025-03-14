暴紅3年營收增百億 排隊、漲價…胖東來被指「膨脹變味」

胖東來暴紅後，客流也暴增。圖為新鄉大胖超市門口排隊情況。(視頻截圖)

被譽為「幸福企業」的胖東來集團，暴紅三年營收成長了百億(人民幣，下同)，但大量代購和慕名而來的外地粉絲湧入超市，加上胖東來因被流量包圍而訂下不少新規以及不斷漲價，已讓不少消費者因購物愈發不便為之卻步，部分月入萬元的員工也因加班和嚴格的制度而離職，反而養肥了代購。不少消費者感嘆，曾經的良心超市胖東來因「膨脹」而「變味了」。

時代財經報導，作為過去幾年最火熱的超市，2021年-2024年期間，胖東來營收從約70億元增加至近170億元，光是去年，胖東來許昌、新鄉13家店的全年累計銷售額達169.64億元。胖東來也被網友戲稱為沒有淡季的「6A級景區」，而這一現象正在愈演愈烈，對許多當地居民而言，在現今的胖東來，舒適購物幾乎成為奢望。

許昌居民張悅透露，自己已經好幾個月沒去過胖東來。「人太多了，以前是享受，空閒就去逛胖東來，一周至少兩到三次。現在是『受罪』，牛肉乾搶了三次都搶不到。」何晨一家也減少了在胖東來購物的頻次，「現在的客流可以用『恐怖』來形容。」

自2024年12月以來，胖東來以控制人潮、抵制代購為由，採取了會員實名制和限購等措施。何晨則認為，真正讓他覺得失望的是，胖東來一直在漲價，「原來就不便宜，現在更貴。」

對於胖東來產品漲價，代購陳銘感受很明顯，如芋泥奶包、雞肉小漢堡等商品漲幅超30%，羊肉燴麵從16元漲至20元。胖東來金匯店回應漲價主因是訂製原材料如麵粉、黃油等價格近期上漲，致使進貨成本大幅提高。同時，胖東來所有門市取消會員購物積分、9.5折返現等優惠措施。

而靠著關懷員工和高工資擄獲大量網路擁躉的胖東來，在員工心中也並非全然完美。工資近萬元的蔣鑫反映加班問題嚴重，且沒有加班費，工作上因忙碌沒辦法坐下，就算坐下也要求衣服要疊在大腿上等。公司有許多嚴格的制度需要員工遵守，例如部門要求5時20分去簽退，簽完再繼續回來工作。2024年入職胖東來的他也同年離職，嚴格制度和枯燥工作是他離職直接原因。

多位本地居民表示，胖東來推出的政策並沒有讓客流和代購的情況有所改善，反而增加其他購物者的更多不便。事實上，胖東來出圈三年以來，其代購群體已經非常成熟，並培育起了穩定的上下游關係，陳銘的月收入高峰期可以達到數萬元。