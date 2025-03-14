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中國研究證實 2.5億年前生物大滅絕 此處是個「避難所」

中國新聞組／北京14日電
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研究涉及的新疆吐哈盆地西緣化石採集剖面。（新華社／中國科學院南京地質古生物研究所供圖）
研究涉及的新疆吐哈盆地西緣化石採集剖面。（新華社／中國科學院南京地質古生物研究所供圖）

在約2.52億年前的二疊紀末期，地球上發生寒武紀以來最嚴重的生物大滅絕事件，導致海洋中超過80%的物種消失。中國科學院南京地質古生物研究所研究發現，新疆吐哈盆地當時並未出現明顯的陸地植被大滅絕，因而吸引其他區域多種動物逃難遷徙而來，並快速繁衍，成為遠古生命的「避難所」。相關研究成果3月13日發表在國際學術期刊「科學進展」上。 

據新華社報導，在約2.52億年前地球上發生極其嚴重的生物大滅絕事件中，導致海洋中超過80%的物種消失，三葉蟲等古老物種也徹底退出歷史舞台，是寒武紀以來最具破壞性的一次生物危機。 而由中科院南京地質古生物研究所領銜的國際古生物團隊，新近發現在當時的新疆出現一片「生命綠洲」，在二疊紀末生物大滅絕期間並未出現明顯的陸地植被大滅絕。

研究中發現的松柏類樹幹化石。（新華社／中國科學院南京地質古生物研究所供圖）
研究中發現的松柏類樹幹化石。（新華社／中國科學院南京地質古生物研究所供圖）

研究團隊在新疆吐哈盆地西緣發現的一批珍貴化石，揭開這一片「生命綠洲」的面紗。化石證據顯示，在大滅絕前、後各16萬年跨度間，這一區域的對應地層中保存有大量松柏類樹幹和蕨類莖稈化石，表明這裡始終生長著茂密的臨水松柏林和蕨類植物。

更令人驚訝的是，地層中保存的99種植物孢粉化石有55%看似「消失」，實則只是「暫時遷出」，最終僅有不超過21%滅絕，遠低於全球同期水平。

研究區域二疊紀末大滅絕前(a)、大滅絕期間(b)和大滅絕後(c)陸地景觀復原圖。...
研究區域二疊紀末大滅絕前(a)、大滅絕期間(b)和大滅絕後(c)陸地景觀復原圖。（新華社／中國科學院南京地質古生物研究所供圖）

「這些植物和孢粉化石的豐富證據表明，吐哈盆地西緣在二疊紀末大滅絕期間沒有出現明顯的陸地植被滅絕，這為動物定居在此提供了關鍵的食物來源。」領導此項研究的中國科學院南京地質古生物研究所研究員劉鋒表示。

研究團隊發現，滅絕結束後僅7.5萬年，這片土地上已出現成群的食草動物水龍獸和食肉動物遲滯鱷，這些動物是從其他區域逃難遷徙而來。它們的快速繁衍也表明，這一區域的植被在二疊紀末大滅絕期間沒有被破壞。

研究中發現的四足動物骨骼化石。（新華社／中國科學院南京地質古生物研究所供圖）
研究中發現的四足動物骨骼化石。（新華社／中國科學院南京地質古生物研究所供圖）

為什麼大滅絕期間能留下這樣一片「生命綠洲」？劉鋒解釋，科研團隊通過分析古土壤基質的成分發現，在二疊紀末大滅絕前後，這一區域年降雨量約1000毫米，常年保持著半濕潤氣候伴隨有季節性的乾旱。即便在大滅絕火山噴發導致全球變暖的極端環境下，此區域的局地氣候仍能像「恒溫箱」一樣穩定，屏蔽了酸雨、紫外線輻射和有毒氣體增加的致命影響。

「正是這樣穩定的氣候成為抵禦劇變的天然屏障，為陸地植物、動物留下了一線生機」，劉鋒說。

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