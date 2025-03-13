男人的浪漫？四川大叔花35萬買雙槳直升機 自學飛上天

唐正興駕駛購入的雙槳直升機。（取材自封面新聞）

四川廣元55歲男子唐正興去年花費35萬元（人民幣，下同）購入一架浙江生產的「共軸雙槳超輕型飛機」，加滿油能續航40公里，最高飛行速度100公里/小時左右，他駕駛直升機的視頻近日在社交平台爆火，網民們紛紛表達羨慕：「這才是男人的浪漫」；不過他的「草根飛天夢」也引來「空中安全隱患不容忽視」的擔憂。

據封面新聞報導，唐正興從小就有飛行夢，去年夏天得知四川廣安一男子要出售一款超輕型單人單座共軸雙槳直升機，通過協商花了20多萬元購買這架「二手」飛機，自己又花了15萬元更換了飛機部分零件。妻子一度不諒解，他以「50多歲了，心中一直有個飛行夢特別想實現」動之以情才漸漸被理解。

該飛機高1米8，寬1米2，重115公斤，每次只能加18升油。為了快速掌握駕駛技術，他在網上下載了學習教程，下班後每天都會花上半小時上機練飛。「剛開始，飛速旋轉的螺旋槳，讓我內心感到很恐慌。但多練幾次後，慢慢就克服了」，唐正興說，學習了9個小時後，就掌握了包括直飛、倒飛、懸停等基本技能。

去年冬天，唐正興開始在抖音 上直播，分享直升機有關常識，直播間最多時湧入3萬人在線。唐正興說，國內目前拿駕駛直升機的證照至少需學習40小時，學費大概22萬元，他買的這款飛機屬「超輕型飛行器」，僅用於娛樂和體育活動，不用向空管部門報備，所以學費也省了。

唐正興和他的飛機。（取材自封面新聞）

「但航前和航後，一定要仔細檢查各種部件。去年有兩次，因為油表故障，飛機直接從離地5米和10米高的地方掉落下來，好在自己技術熟練，沒有受傷」，他說，平時他都是一個人在空曠無人的地方練飛，享受著飛行帶來的快樂。如今飛機就像自己的老朋友一樣，即使放著不飛，看上一眼都是滿足。

北川翔禹通用機場有限公司負責人賴濤表示，低空飛行器（包含「超輕型飛行器」）買賣暫不需要相關單位許可，但前置條件是生產低空飛行器的企業必須有生產資質，低空飛行器駕駛人也必須有飛行執照，且低空飛行器升空前還必須到民航部門報備。

四川果然律師事務所律師范代玉表示，根據「一般運行和飛行規則」規定，超輕型飛行器不要求具有適航證，也不要求駕駛人員具有航空人員執照，但必須滿足法定條件才可能被界定為超輕型飛行器，且只能由單人駕駛、僅用於娛樂或者體育活動。

四川法之緣律師事務所管委會主任唐超表示，超輕型飛行器通常不在商業保險 覆蓋範圍內，一旦發生事故，經濟損失需完全由使用者承擔。若違規飛行造成重大事故，還可能觸犯「刑法」重大飛行事故罪。