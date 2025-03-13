福耀科大獲批招生 對標史丹福 「玻璃大王」：壓力巨大

福耀集團創辦人曹德旺出資建立福建福耀科技大學。(央視截圖)

由「玻璃大王」、福耀集團創辦人曹德旺出資建校的福建福耀科技大學，近日已獲教育部 同意設立，這座被定位為新型研究型大學，將重點展開製造業科技創新研究。首任校長王樹國表示，該校「對標史丹福大學 」，將採用「本碩博」貫通八年制，「讓孩子們25、26歲就能博士畢業」、「每個學生都有一個獨立的培養方案」。曹德旺則稱，自己「壓力巨大」。

據福建福建電視台報導，福建省人民政府辦公廳11日發布「福建省人民政府辦公廳關於設置福建福耀科技大學的通知」指出，教育部已研究同意設置福建福耀科技大學，福建福耀科技大學辦學許可證信息顯示，校長為王樹國。

福建福耀科技大學首任校長王樹國。(央視截圖)

對於學校獲批，福耀集團董事局主席曹德旺說：「開心是一方面，（另一方面）對我來說壓力巨大，批下來以後你準備怎麼做？你要準備去做好，我們要培養一個大學生是幾代人的心願，把孩子交到你手上應該把他培養成才。這是我們的使命。」

王樹國則說：「我們把本碩博貫通，讓孩子們25歲、26歲就拿到博士畢業，要麼你是企業家要麼你是科學家。我們叫個性化培養，每個學生都有一個獨立的培養方案」。

2021年5月4日，由福耀玻璃工業集團股份有限公司董事長曹德旺創辦的河仁慈善基金會計畫出資100億元人民幣(約13.8億美元)，投入籌建福耀科技大學；2024年1月29日進入福建省教育廳審核階段。此前，王樹國曾在福耀集團年會上說：「福耀科技大學建校對標史丹福大學」。

曹德旺希望借鑑國外的先進辦學經驗，在高校人才培養方面做一些探索和創新，「把國際上好的東西學回來推廣，教育應是一個事業，不是產業，應該鼓勵社會資金（投入）。我既然捐款了，現在花很多精力在這一所大學上面，就是希望大學利益最大化」。

據教育部資料，福建福耀科技大學為民辦普通本科學校，定位為新型研究型大學，突出理工和科技，首批設置計算機科學與技術、智能製造工程、車輛工程、材料科學與工程等四個普通本科專業，全日制在校生規模暫定為8000人。2025年首次招收本科生，4個本科專業計畫共招收100人，還將招收和其他大學聯合培養的碩士、博士。

在師資方面，據該校此前介紹，包括海內外院士15人、全球頂尖科學家56人等在內的高水平國際化師資團隊，致力於「成為未來中國科學家和企業家的搖籃」。