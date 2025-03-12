世界首台循環流化床鍋爐 雲南紅河電廠點火吹管成功

雲南紅河電廠項目外景。(圖／本報四川德陽傳真)

近日，隨著最後一塊靶板驗收合格，由中國企業東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司德陽分公司參與製造的世界首台700兆瓦高效超超臨界循環流化床鍋爐，在雲南紅河電廠圓滿完成點火吹管工作，標誌著這座現代化電廠正式進入投產倒計時。

鍋爐吹管工作是機組整套啟動前的重要環節，吹掃品質對機組安全穩定、持久運行有著決定性影響。

東方鍋爐自主研發製造的世界首台700兆瓦高效超超臨界循環流化床鍋爐，在吹管過程中，主蒸汽、再熱蒸汽的壓力、溫度等關鍵參數控制精準，鍋爐本體及各金屬管道膨脹正常，各受熱面管壁未出現超壓超溫現象，各項指標均符合驗收標準，為下一步機組並網發電奠定堅實基礎。

雲南紅河電廠項目，採用世界上最先進的高效超超臨界循環流化床發電技術，是目前世界單機容量最大、發電技術最先進、機組效率最高、節能環保綜合效益最優的循環流化床機組。

這一個項目建成之後，電廠「一大兩小」總裝機將達到1300兆瓦，可實現年發電量70億千瓦時以上，成為滇南區域最大的穩定電源支撐點。