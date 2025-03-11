智元發布具身智能GO-1大模型 機器人「到家打工」不遠了

中國加速發展AI、機器人產業，今年政府工作報告提出，將培育具身智能等未來產業，持續推進「人工智能 +」行動，民間企業也動作頻頻。「華為 離職天才少年」彭志輝旗下智元機器人10日發布首個通用具身基座模型─智元啟元大模型（Genie Operator-1，簡稱GO-1），可適用於不同機器人本體，讓機器人朝具備通用智能的自主體發展，在商業、工業、家庭等多領域發揮更大的作用；而且作為通用模型，機械人之間智能互通，得以「群體升智」。

來源：XTech

綜合中新社、明報等媒體報導，智元機器人是由「稚暉君」彭志輝創辦的人形機器人 初創公司，也是上海首家實現人形機器人量產的企業。2023年8月，智元機器人的首款具身智能機器人「遠征A1」首次公開亮相；2025年1月，智元機器人第1000台通用具身機器人下線。

智元具身研究中心常務主任任廣輝表示，GO-1大模型藉助人類和多種機器人數據，讓機器人獲得了革命性的學習能力，可泛化應用到各類環境和物品中，快速適應新任務、學習新技能。同時，它還支持部署到不同的機器人本體，高效地完成落地，並在實際使用中持續不斷地快速進化。他透露，大概5年左右，人形機械人有望進入家庭「打工」。

任廣輝介紹，GO-1大模型的特點可歸納為4個方面。首先是人類視頻學習。GO-1大模型可以結合互聯網視頻和人類示範進行學習，增強模型對人類行為的理解。

第二是小樣本快速泛化。GO-1大模型具有強大的泛化能力，能夠在極少數據甚至零樣本下泛化到新場景、新任務。以「倒水」這一動作為例，如果人形機器人沒有搭載大模型，完成該動作的訓練需要1萬至5萬條數據採集；搭載大模型後，完成該動作僅需1000條左右數據採集。

第三是「一腦多形」。作為通用機器人策略模型，GO-1大模型能夠在不同機器人形態之間遷移，快速適配到不同本體，類似「群體升智」。

第四是持續進化。任廣輝介紹，搭配一整套數據回流系統，GO-1大模型可以從實際執行遇到的問題數據中持續進化學習，「愈用愈聰明」。

根據該公司發布的視頻，可看到安裝了GO-1的機械人為人類倒水時，會根據人類坐姿變化，微調遞送水杯位置；在製作吐司時，會根據需要抹上果醬等，連托盤奉上，客人離開隨即收走杯碟；迎接賓客的機械人，在來客掃碼後，會遞上掛牌證，並指引入閘。短片顯示的機械人動作雖未及流暢，但片末介紹仿真數據採集等過程，包括機械人不斷根據失敗動作數據改進。