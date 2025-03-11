繼大疆後又1中企跟進「反加班潮」 18：20一到強制斷網

包括美的在內的多家中國企業掀起反內卷潮。圖為中國美的集團標誌及其生產的冰箱。 （美聯社）

中國企業掀起「反加班潮」，繼大疆強制員工晚上9時下班，美的集團也推出「六條禁令」，嚴禁下班時間開會、形式主義加班，更在晚間6時20分強制斷網。另外，海爾強制員工周休二日，特殊情形加班須提前一周審批，且每日加班不得超過3小時。

綜合中央社、澎湃新聞等媒體報導，早在今年初，美的就明確了關於簡化工作方式要求的六條禁令，其中包括嚴禁下班時間開會、形式主義加班、內部溝通嚴禁PPT，並提倡各部門領導嚴謹控制加班，規定晚上6時20分後不允許有人還在公司加班，更準時切斷非核心業務部門的網路連接，同時禁止員工晚餐後再返回工位繼續加班，時間一到，人事部就會派員到各部門辦公室催促員工趕緊下班。

家電大廠海爾2月間也已下達指令，強制所有員工實施雙休（周休二日），員工周六不准前往辦公室，公司食堂也停止供餐；同時，平日工作日即使要加班，每天也不得超過3小時。另外，名創優品也提出會議333原則，要求少開會、開短會、開有用的會，內外部會議以30分鐘為宜，最長不超過1小時；匯報資料不超過3頁；重大事項若經3次討論無果則及時叫停。

「反內卷」風潮愈來愈大，似乎在配合政府工作報告中提出的「綜合整治內卷式競爭」，對於這些禁止超時加班的措施，中國網友多數給予肯定，認為這些企業「總算有點人味了」。但也有人質疑這些企業只是「做做樣子」，風頭過了就依然故我；也有網友擔心會不會是改成員工「在家加班」？