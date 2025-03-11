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定存5年不如1年？中國多家銀行存款利率「倒掛」

記者謝守真／即時報導
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中國「利率倒掛」現象，如今也蔓延至建設銀行、工商銀行、中信銀行、招商銀行等大中型銀行。（中新社）
中國「利率倒掛」現象，如今也蔓延至建設銀行、工商銀行、中信銀行、招商銀行等大中型銀行。（中新社）

中國經濟持續疲軟，利率「倒掛」已蔓延到大中型銀行。繼多家區域小銀行出現存款利率長短期倒掛後，利率倒掛近期也蔓延至建設銀行、工商銀行、中信銀行、招商銀行等中國大中型銀行。其中，招商銀行的存款產品更是罕見出現「存5年不如存1年」現象。專家認為，預期未來市場利率將持續下降，這種現象或會成行業趨勢。

據中國網路媒體「觀察者網」報導，近日查詢中國各銀行App資訊發現，3月11日，工商銀行、建設銀行及中信銀行均出現了三年期存款利率與五年期倒掛的情況。其中，工商銀行和建設銀行的三年期定存最高年利率均為1.90%，五年期為1.55%；中信銀行三年期定存年利率1.90%，五年期為1.60%。此外，中信銀行的一年定存年利率及五年期持平，皆為1.60%，二年定存年利率則為1.70%，高於五年期。

招商銀行甚至還出現「存5年不如存1年」現象。招商銀行的「靈動存」存款系列顯示，一年期年利率為1.60%，二年期為1.70%，三年期為1.50%，五年期為1.55%。

至於交通銀行、中國銀行和農業銀行目前雖未出現倒掛情形，但三年期和五年期定存利率也持平或接近。其中，交行三年期定存最高年利率及五年期持平，均為1.90%；中國銀行，三年期定存最高年利率1.90%，五年期為1.95%；農業銀行的三年期定存年利率僅1.50%，五年期為1.55%。

廣州日報提到，依常理，存款期限越長利率應該越高。對於多家大中型銀行存款利率倒掛的現象，有銀行業內人士稱，「三年和五年定存利率倒掛比較常見，而一年期存款利率高於五年期的現象，確實罕見。」同時，不排除部分銀行存款成長壓力較大時，對短期存款利率採取上浮調整以攬儲。

而上海證券報引述招聯首席研究員、上海金融與發展實驗室副主任董希淼同樣認為，銀行預判存款利率將持續下行，所以主動減少吸收當前利率較高的中長期存款。這是銀行強化資產負債管理、優化利率風險管理的自主決策。近年，銀行對各類存款產品的定價變得更加市場化，更多是從自身負債能力和負債結構出發進行定價考量。

另，華東一家農商行人士稱，利率倒掛主要是為了應對降息週期和息差縮窄的雙重壓力，銀行透過利率倒掛的策略，推動儲戶首先把中長期定期存款轉成短期定期存款，「這樣不僅降低了資金成本，還增加了未來調整負債結構的靈活性」。

此外，融360數位科技研究院資深分析師艾亞文則分析，預期未來市場利率將持續下降，發放高利率長期存款將導致淨利差收窄。市場利率大機率還會繼續下行，這種現象或會成行業趨勢。

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