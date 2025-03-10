虧了？杭州女1次付清1400元請師傅上門 只抓了1隻鼠

鄭女士請人抓的這隻老鼠，花了她1400元。（取材自都市快報）

浙江杭州一名鄭女士2023年在美團上找人到家中滅鼠，花費1400元（人民幣，下同，約195美元），服務內容包括斷根處理、消毒滅菌，並口頭約定至少來五次。沒想到第一次抓到一隻老鼠後，家裡再也沒出現鼠患，鄭女士要求退費，接單師傅先稱「再觀察看看」，之後卻直接失聯。鄭女士花了1400元抓一隻老鼠，網友笑稱「還不如養隻貓」。

都市快報報導，鄭女士前年搬進新家後，在廚房櫃子裡發現一隻老鼠，她用過老鼠藥但沒有效果，於是透過美團找了一名趙姓師傅上門消殺，一次300元。結果趙師傅上門後，稱鄭女士家是老房子，至少需要處理四、五次，建議她一次付清五次的費用，還給了優惠價1400元，鄭女士也同意並透過微信 付款。

趙師傅隨後開始捕鼠，約一小時後從鄭女士家中帶走了一隻死老鼠後離開。本來擔心鼠患問題嚴重，但鄭女士自從那天後，就再也沒在家中看到老鼠。想著已經付了剩下四次的服務的錢，鄭女士聯繫趙師傅，卻多次被告知要繼續觀察鼠患狀況，直到今年2月開始聯絡不上趙師傅。

鄭女士透過當時趙師傅留下的消殺公司電話，聯繫上另一名余師傅，余師傅卻說趙師傅已經離職，並指鄭女士當初只是口頭與趙師傅談好五次服務，並未簽約，無法退款。

但記者聯繫消殺公司時，該公司的人卻稱趙師傅留下的服務單上沒有公司蓋章，趙師傅和余師傅也不是他們的員工。余師傅這才解釋稱，他們是個體接活的，因為以前跟永滿科技有過合作，用的是當時留下來的工單。

余師傅還表示，滅鼠要看師傅功力與現場狀況，快的話一兩次就搞定，當初趙師傅口頭上和鄭女士說，如果麻煩的話要上門三到五次，是鄭女士理解為必須上門五次。但鄭女士不接受這個說法，最後余師傅同意退給她300元。