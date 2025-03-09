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誇張…小米SU7 Ultra街頭飆到303公里 網友喊雷軍出面

中國新聞組╱北京9日電
被稱「地表最快車型」的小米SU7 Ultra。(新華社)
被稱「地表最快車型」的小米SU7 Ultra。(新華社)

小米汽車近日推出SU7 Ultra，被小米創始人雷軍稱為「地表最快車型」，最快時速達每小時359公里，性能對標百萬級超跑。雷軍一番話讓不少搶先購車的車主們迫不及待上街測試，紛紛發布自己挑戰開SU7 Ultra挑戰高速的視頻，其中有車主疑在城區道路夜駕飆到303km/h，這比肩高鐵的速度，讓大批網友怒斥是危險駕駛，紛紛要求嚴懲，並喊話雷軍限速。

綜合瀟湘晨報、快科技報導，有小米SU7 Ultra車主深夜街頭飆到300km/h，這媲美高鐵的車速讓不少網友不寒而慄，畢竟這是在街道上，不是在賽車場。

不少人表示希望能夠嚴懲這種在公共道路飆車的人，還有網友建議應該像大疆針對無人機那樣推出電子圍擋，限制人們在公共區域的極速駕駛，而且需要通過一定考核才能解鎖極速模式，讓人們對速度有敬畏之心。

報導指出，官方設置了300公里的新手期，期間車輛最高時速為140公里，同時最大動力性能被限制，並且禁用Boot模式、直線禁速、賽道模式。當車主完成300公里新手期後，即可開啟運動模式。

然而知名博主「極速拍檔-小喬」發文稱，小米SU7Ultra並沒有設置地理圍欄，這也意味著車主可以在城市道路使用賽道模式。

此前雷軍在直播中表示，會對車輛設置地理圍欄，當時他表示不在賽道的時候會做限速處理，撞過幾次車後就會有非常強的敬畏之心。

然而網友喊話雷軍，還是希望對這台高性能車進行限速，畢竟很多人真的沒辦法駕馭。

還有網友犀利表示：「太便宜了，讓很多新手司機很輕易地就獲得了速度，當速度太容易滿足，那就容易失控…相信我，開到300公里，只要遇到一個小坡，非常容易就飛出去，有個坑的話能直接失控，自己作死別禍害別人。」

有車主疑似在晚上駕駛小米SU7 Ultra在城區道路行駛，車速飆至每小時303公...
有車主疑似在晚上駕駛小米SU7 Ultra在城區道路行駛，車速飆至每小時303公里。(視頻截圖)

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