高考理科狀元、北大畢業女轉行當演員 感嘆「學歷歧視」

演員李丞汐在北大校門口拍攝畢業照，笑容燦爛。（取材自澎湃新聞）

話題#95後北大元培畢業生回應轉行當演員#8日登上熱搜，引發關注。隨即，29歲的當事人曾霜旖發文回應說：「很開心以這樣的方式和新朋舊友見面。是轉行的第七個年頭，每個階段以不同的面貌呈現。」她表示7年來飽受學歷歧視 ，但她只是想過個人喜歡的人生，沒想過會上熱搜。

深圳晚報報導，曾霜旖出生於1995年，藝名李丞汐，2019年，主演古裝武俠電影「狂刀」，從而進入演藝圈。此外，她還出演「迷霧追蹤」、「那片沙那片海」、「巔峰人生」、「長江妖姬」、「獵罪圖鑑2」等影視作品，參加過女團成長綜藝節目「創造營2020」。

曾霜旖是2013年福建省福鼎市高考 理科狀元，2017年，曾霜旖從北京大學元培學院畢業，和其他同學一樣進入金融行業。原以為生活會如此按部就班。2018年底，她卻決定轉行，從零開始進入演藝圈，成為演員。

在2024年上映的「獵罪圖鑑2」中，曾霜旖飾演周珊珊。很多人質疑曾霜旖的選擇，但她說：「我需要花更多時間說服別人，我是認真的、專業的。很多人說我想不開，但我反而覺得我想開了。人這一輩子，至少要有一次主動地去選擇自己的人生。」

另據網易號「小路雜談」報導，曾霜旖的美貌是校花級別的，但在娛樂圈是比較一般的，但她還是想主動地選擇人生，北大的學歷並沒有讓人高看，反而在娛樂圈，這麽高的學歷，受到了一定的學歷歧視。不少製片人看到簡介，直言「你在北大畢業，到底能演什麽，只能演學霸嗎？」還說如果自己的女兒能考上北大，絕不讓她來當演員。

她表示，自己經常說服別人，本身是很想當演員的，與學歷沒有關係。

這幾年影視行業面臨寒冬，大量資本離開了影視圈，各種限薪令，加上影視劇的審查越來越嚴，不少北電中戲的畢業生都轉行了。曾霜旖認為專業認真一定能贏得尊重，真心熱愛表演，不想被外界定義。曾霜旖是比較理想主義者，但她這幾年也算穩紮穩打，漸漸接了不少戲約。