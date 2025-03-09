我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小米SU7 Ultra車主試車 17秒時速飆破300公里

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

高考理科狀元、北大畢業女轉行當演員 感嘆「學歷歧視」

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
演員李丞汐在北大校門口拍攝畢業照，笑容燦爛。（取材自澎湃新聞）
演員李丞汐在北大校門口拍攝畢業照，笑容燦爛。（取材自澎湃新聞）

話題#95後北大元培畢業生回應轉行當演員#8日登上熱搜，引發關注。隨即，29歲的當事人曾霜旖發文回應說：「很開心以這樣的方式和新朋舊友見面。是轉行的第七個年頭，每個階段以不同的面貌呈現。」她表示7年來飽受學歷歧視，但她只是想過個人喜歡的人生，沒想過會上熱搜。

深圳晚報報導，曾霜旖出生於1995年，藝名李丞汐，2019年，主演古裝武俠電影「狂刀」，從而進入演藝圈。此外，她還出演「迷霧追蹤」、「那片沙那片海」、「巔峰人生」、「長江妖姬」、「獵罪圖鑑2」等影視作品，參加過女團成長綜藝節目「創造營2020」。

曾霜旖是2013年福建省福鼎市高考理科狀元，2017年，曾霜旖從北京大學元培學院畢業，和其他同學一樣進入金融行業。原以為生活會如此按部就班。2018年底，她卻決定轉行，從零開始進入演藝圈，成為演員。

在2024年上映的「獵罪圖鑑2」中，曾霜旖飾演周珊珊。很多人質疑曾霜旖的選擇，但她說：「我需要花更多時間說服別人，我是認真的、專業的。很多人說我想不開，但我反而覺得我想開了。人這一輩子，至少要有一次主動地去選擇自己的人生。」

另據網易號「小路雜談」報導，曾霜旖的美貌是校花級別的，但在娛樂圈是比較一般的，但她還是想主動地選擇人生，北大的學歷並沒有讓人高看，反而在娛樂圈，這麽高的學歷，受到了一定的學歷歧視。不少製片人看到簡介，直言「你在北大畢業，到底能演什麽，只能演學霸嗎？」還說如果自己的女兒能考上北大，絕不讓她來當演員。

她表示，自己經常說服別人，本身是很想當演員的，與學歷沒有關係。

這幾年影視行業面臨寒冬，大量資本離開了影視圈，各種限薪令，加上影視劇的審查越來越嚴，不少北電中戲的畢業生都轉行了。曾霜旖認為專業認真一定能贏得尊重，真心熱愛表演，不想被外界定義。曾霜旖是比較理想主義者，但她這幾年也算穩紮穩打，漸漸接了不少戲約。

曾霜旖說，人這一輩子，至少要有一次主動地去選擇自己的人生。(取材自深圳晚報)
曾霜旖說，人這一輩子，至少要有一次主動地去選擇自己的人生。(取材自深圳晚報)

歧視 高考

上一則

姚明鼓勵孩子「息屏24小時」 他試過2次 確實有些焦慮

下一則

全國兩會／10年治霾 環境部長秀2塊空氣濾膜「黑變白」

延伸閱讀

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合
灰燼之華（三二）

灰燼之華（三二）
7頂尖商學院MBA畢業生 3個月找不到工作比率飆升

7頂尖商學院MBA畢業生 3個月找不到工作比率飆升
就業市場緊繃 美7所頂尖商學院MBA找工難度大增

就業市場緊繃 美7所頂尖商學院MBA找工難度大增

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬