有網友提問DeepSeek，和Manus比起來誰厲害？DeepSeek表示自己是「最強大腦」，Manus則是「全能打工人」。(路透)

繼DeepSeek 之後，被譽為「中國AI 黑馬」的Manus 橫空出世，開發團隊聲稱，Manus是全球首款真正的通用型AI Agent（人工智慧代理），能解決任何疑難雜症；有網友提問DeepSeek兩者誰厲害？DeepSeek表示自己是「最強大腦」，Manus則是「全能打工人」，但強調兩者並非直接競爭，而是互補關係。

綜合媒體報導，根據Monica.im的實測影片顯示，如果向Manus上傳10份履歷的ZIP檔案，Manus能解壓縮文件、掃描頁面，記錄所有文件和資料，並且進一步自動解壓縮，甚至分析每位面試者的資料，按照用戶需求，列出清晰的表格，幫助企業篩選出最佳人選。相比之下，測試DeepSeek時，卻因系統不支援壓縮檔遇到困難。

有媒體分析指出，從「定位差異」做對比，指出DeepSeek是知識型大腦，Manus則是全能型執行者。即DeepSeek專注於語言處理、知識整合與專業文本生成，其核心優勢在於海量參數（6710億）支持的深度學習和知識推理能力，例如撰寫論文、潤色法律合同、解答專業問題等。

Manus則更強調從規劃到交付的閉環能力，它透過工具鏈調用（如流覽器、代碼編輯器）自主執行複雜任務，例如篩選簡歷、股票分析、生成資料報告等。

若追求「智慧輸出」，DeepSeek憑藉其知識處理能力更具優勢，尤其適合需要專業建議的場景。若追求「高效執行」，Manus的自動化閉環能力更勝一籌，適合流程繁瑣的任務。

還有媒體記者提問DeepSeek，「你和Manus誰更厲害？」DeepSeek：與其爭論「誰更厲害」，不如回歸本質——技術應服務於人類需求。