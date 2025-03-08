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美術館AI「濟南小妮兒」撓首弄姿 網：審核人有戀童癖？

中國新聞組╱綜合報導
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山東濟南市美術館近日展出AI虛擬形象「濟南小妮兒」引發爭議。(視頻截圖)
山東濟南市美術館近日展出AI虛擬形象「濟南小妮兒」引發爭議。(視頻截圖)

山東濟南市美術館近日展出AI虛擬形象「濟南小妮兒」引發爭議；據網民發布視頻，該AI形像有女童面貌，卻為其設計了成年女性的身體，互動過程中，「濟南小妮兒」矯揉扭動還撓首弄姿，許多人看到第一眼就觀感不適，質疑該AI形象性化兒童，要求官方儘速下架。美術館回應稱，作品都經嚴格審核展出，這又引來網民吐槽，要求倒查審核人員是否有戀童癖或不良傾向。

極目新聞報導，兒童形像在公共文化中出現的時候，往往象徵著純潔、可愛、天真和希望，山東濟南市美術館展出的人工智慧虛擬形象「濟南小妮兒」，雖然有女童的面貌，卻為其設計了成年女性的身體，肢體動作扭動誇張，給人一種「撓首弄姿」的感覺，傳遞出一種不符合兒童年齡的詭異氛圍，觸動大眾對兒童保護的敏感神經，不僅現場有觀眾感到不適，很多網友也質疑其「擦邊」。影片發布後立刻引起網友熱議，許多人表示要跨省投訴。

有人表示，「設計者心理不正常自己不知道」「行為和年齡絕對不符」「誰看到小孩會聯想到這種動作啊」「戀童癖是一點也藏不住呀」「這麽堂而皇之敢放進美術館裡，公然跟國家對著幹這是」。

面對網友的質疑，南美美術館官方回應稱，暫時未接獲相關投訴，作品無不良傾向，都是經過嚴格審核才展出的。這更掀起網友的批評，「如果這是審核嚴格，那就應該倒查審核人員了」「投訴視頻趕緊下架」「官方形象的確不適合」。

據報導，不少人認為，美術館作為社會文化服務體系的重要內容，就是應該為公眾服務，普及藝術，提高公眾的藝術欣賞水平和文化素養，豐富民眾的精神生活。目前AI技術正在深度滲透到各個領域，為生活帶來意想不到的便利和驚喜；然而在公共文化教育領域，尤其是涉及未成年人的場合，對AI的應用更加需要嚴格和謹慎。

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