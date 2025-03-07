建築諾獎得主劉家琨的「魔法城堡」 藏身成都居民樓

劉家琨在西村大院項目縮尺模型前。（取材自紅星新聞資料圖）

剛摘下全球建築界最高榮譽，號稱「建築界諾貝爾獎 」普利茲克獎的中國建築師劉家琨，他的家琨建築設計事務所藏身於四川成都玉林的一棟居民樓頂樓，看似低調的存在，不僅是孕育出西村大院、鹿野苑、東郊記憶的「魔法城堡」，也似象徵著這位大師選擇藏在市井裡，傳達著真正的藝術活力，不在雲端，而在尋常巷陌的意義。

紅星新聞報導，家琨建築設計事務所位於像一個充滿藝術氣息的文化空間。牆上別出心裁地貼滿了展覽海報、講座通知和文學作品封面，形成了一種獨特的混搭風格；窗邊單獨懸掛著一塊白底海報，上面醒目地展示著西村大院的照片，周圍則布滿了密密麻麻的簽名。

劉家琨的「玉林頌設計空間」，則呈現濃郁的咖啡香與藝術的熱浪 交織在一起。

據報導，藝術從業者小王是從上海來的訪客，此行是她的「打卡劉家琨建築」之旅。小王的同伴卓先生笑稱，劉家琨得獎，「以後成都就有『三寶』了，熊貓、哪吒、劉家琨。」

小可是素行小可傳統手工旗袍主理人，是劉家琨的「鄰居」，選擇在玉林創業也是因為劉家琨。小可常到玉林頌參加藝術沙龍、講座和展覽，「劉老師的玉林頌就在一個很老的、非常普通的小區居民樓裡。我覺得這就是一種高端的藝術與根植於社區的在地文化之間的鏈接，讓藝術『活』起來了。」

報導指出，在小可的印象中，劉家琨「可愛又靦腆」。「有一次我在玉林頌，天氣很熱，但是空調壞了。家琨老師還專門過來送了我一個冰箱貼，表情很可愛地說『不好意思』。」小可說，「他很照顧周圍人。」

玉林東路社區黨委書記楊金惠提及劉家琨獲得普利茲克獎時十分激動。「家琨老師的設計理念，對我們啟發很大。以及他設計的東郊記憶和西村大院，正是我們心目中理想空間。」

「家琨老師的建築讓我感受到：建築應該與居民的生活緊密相連，體現人文關懷。」楊金惠說。