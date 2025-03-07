我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉嫌販賣軍事機密給中國買家 華裔士兵被捕

哥大再現挺巴占領運動 多人被捕 校方加強言論審查 華人留學生：像1984

福建3歲男童成「廣場舞王」 這扭胯真絲滑…太有味了

中國新聞組／福州7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
小沐跟著廣場舞阿姨們一起舞動。（視頻截圖）
小沐跟著廣場舞阿姨們一起舞動。（視頻截圖）

福建男童小沐近日被網友譽為「全網跳舞最有味的小男孩」。他今年只有3歲半，但跳起廣場舞來的超強舞感，絲毫不輸阿姨們，甚至還會自己編舞。他的廣場舞視頻被官媒人民網轉發後，瞬間暴紅，網友紛紛稱讚他是「3歲廣場舞王」，「太有天賦了，全身細胞被激活」。如今小沐已是抖音網紅。媽媽已為他安排街舞課，讓他繼續發揮潛力。

據廈門日報報導，小沐住在福建廈門市同安區，與廣場舞結緣始於2022年9月一天，媽媽蘇女士晚飯後帶小沐下樓遛彎，經過同安鐘樓附近，小沐突然停下了，眼睛緊緊盯著一群正在跳廣場舞的人，並隨著音樂扭動起來。那時的小沐剛滿1歲，走路還不穩，卻能跟上音樂的旋律。蘇女士順手拍了一段視頻發到網上。

人民網官方視頻帳號轉發小沐跳廣場舞視頻。（視頻截圖）
人民網官方視頻帳號轉發小沐跳廣場舞視頻。（視頻截圖）

從那以後，小沐外出只要遇到跳舞的隊伍，都會停下來跟著跳一會兒，蘇女士也都以視頻形式記錄。2023年的視頻裡，小沐動作還有些生疏，但明顯比同齡小朋友協調。2024年5月的視頻中，小沐已跳得有模有樣。2024年10月一條視頻，小沐已經不滿足於跟跳，加入了很多自己「編舞」的動作。

從偶遇跟跳，小沐現在每天晚飯後都會主動要媽媽「今天下去跳舞吧」，問他喜不喜歡跳舞，他總是眼睛一亮、聲音清脆地說：「喜歡」，最近喜歡跳的舞是「非你不可」、「Gentleman」。跳舞也讓小沐交了一大群「大朋友」，隨著小沐來得愈來愈頻繁，動作也愈來愈熟練，他儼然成了大家的「團寵」。只要他一來，阿姨們會自動給他讓出空間。

可愛的小沐。（取材自廈門日報）
可愛的小沐。（取材自廈門日報）

今年2月27日，蘇女士在抖音平台帳號收到一條讓她「除了驚訝還是驚訝的」私信：人民網官方視頻帳號留言稱，想轉發小沐跳舞的視頻。而隨著人民網的轉發，小沐也「出圈」了。在蘇女士的兩個視頻帳號下，置頂的幾條視頻點讚量均已過萬人次，點讚最多的有12.1萬人次。網友們對小沐讚不絕口，留言說「孩子真的天才」。

小沐跟著廣場舞阿姨們一起舞動。（視頻截圖）
小沐跟著廣場舞阿姨們一起舞動。（視頻截圖）

ROC街舞工作室負責人何居琛看完視頻後也誇獎「對於3歲小朋友來說，這個律動感著實不錯」，小沐胯部動作的協調配合，有收有放，整體動作有一股原始的律動感，希望他能接受一些訓練，未來可期。

目前，小沐已經開始上街舞課了。現在，只要旋律響起，小沐都會跟著起舞，一舞一動間頗有「範兒」。

抖音

上一則

擺拍？男站桌上往火鍋尿尿 視頻瘋傳、北京海底撈報警

下一則

財長貝森特：川普確信任內習近平不會對台灣採取行動

延伸閱讀

美國賓州福建商會七週年慶典暨蛇年春節聯歡宴會 金蛇添彩

美國賓州福建商會七週年慶典暨蛇年春節聯歡宴會 金蛇添彩
兩會前夕 福建推惠台17措施 陸委會：和戰兩手 更重武嚇

兩會前夕 福建推惠台17措施 陸委會：和戰兩手 更重武嚇
福建武平要求小學生晚9點半後停寫作業 網：不給作業就好

福建武平要求小學生晚9點半後停寫作業 網：不給作業就好
春節入選聯合國非遺名錄 紐約舉辦交流活動

春節入選聯合國非遺名錄 紐約舉辦交流活動

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30

超人氣

更多 >
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
遭對方母反對卻情牽40年 陳美鳳認身邊有個「他」

遭對方母反對卻情牽40年 陳美鳳認身邊有個「他」
冬去春來4生肖鴻運當頭 屬虎賺錢不停、屬兔財運順遂

冬去春來4生肖鴻運當頭 屬虎賺錢不停、屬兔財運順遂