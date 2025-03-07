福建3歲男童成「廣場舞王」 這扭胯真絲滑…太有味了

小沐跟著廣場舞阿姨們一起舞動。（視頻截圖）

福建男童小沐近日被網友譽為「全網跳舞最有味的小男孩」。他今年只有3歲半，但跳起廣場舞來的超強舞感，絲毫不輸阿姨們，甚至還會自己編舞。他的廣場舞視頻被官媒人民網轉發後，瞬間暴紅，網友紛紛稱讚他是「3歲廣場舞王」，「太有天賦了，全身細胞被激活」。如今小沐已是抖音 網紅。媽媽已為他安排街舞課，讓他繼續發揮潛力。

據廈門日報報導，小沐住在福建廈門市同安區，與廣場舞結緣始於2022年9月一天，媽媽蘇女士晚飯後帶小沐下樓遛彎，經過同安鐘樓附近，小沐突然停下了，眼睛緊緊盯著一群正在跳廣場舞的人，並隨著音樂扭動起來。那時的小沐剛滿1歲，走路還不穩，卻能跟上音樂的旋律。蘇女士順手拍了一段視頻發到網上。

人民網官方視頻帳號轉發小沐跳廣場舞視頻。（視頻截圖）

從那以後，小沐外出只要遇到跳舞的隊伍，都會停下來跟著跳一會兒，蘇女士也都以視頻形式記錄。2023年的視頻裡，小沐動作還有些生疏，但明顯比同齡小朋友協調。2024年5月的視頻中，小沐已跳得有模有樣。2024年10月一條視頻，小沐已經不滿足於跟跳，加入了很多自己「編舞」的動作。

從偶遇跟跳，小沐現在每天晚飯後都會主動要媽媽「今天下去跳舞吧」，問他喜不喜歡跳舞，他總是眼睛一亮、聲音清脆地說：「喜歡」，最近喜歡跳的舞是「非你不可」、「Gentleman」。跳舞也讓小沐交了一大群「大朋友」，隨著小沐來得愈來愈頻繁，動作也愈來愈熟練，他儼然成了大家的「團寵」。只要他一來，阿姨們會自動給他讓出空間。

可愛的小沐。（取材自廈門日報）

今年2月27日，蘇女士在抖音平台帳號收到一條讓她「除了驚訝還是驚訝的」私信：人民網官方視頻帳號留言稱，想轉發小沐跳舞的視頻。而隨著人民網的轉發，小沐也「出圈」了。在蘇女士的兩個視頻帳號下，置頂的幾條視頻點讚量均已過萬人次，點讚最多的有12.1萬人次。網友們對小沐讚不絕口，留言說「孩子真的天才」。

小沐跟著廣場舞阿姨們一起舞動。（視頻截圖）

ROC街舞工作室負責人何居琛看完視頻後也誇獎「對於3歲小朋友來說，這個律動感著實不錯」，小沐胯部動作的協調配合，有收有放，整體動作有一股原始的律動感，希望他能接受一些訓練，未來可期。

目前，小沐已經開始上街舞課了。現在，只要旋律響起，小沐都會跟著起舞，一舞一動間頗有「範兒」。