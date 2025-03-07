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貴州斷臂猴每天狂奔7公里下山找阿姨蹭飯 牠的堅持被猜1原因

中國新聞組／北京7日電
阿姨家為「蹭飯」的獨臂猴準備了滿滿一桌的大餐。（視頻截圖）
阿姨家為「蹭飯」的獨臂猴準備了滿滿一桌的大餐。（視頻截圖）

貴州黔靈山有隻斷臂猴，每天總是行色匆匆，翹著屁股著急忙慌地趕路，牠走過斜坡、橋，穿過車流過馬路，翻過牆壁，每天狂奔14公里，只為趕著飯點到山下一位阿姨家「蹭飯」，即使沿路有遊客投餵，牠也無動於衷，只是專心趕路。消息傳出後，這隻被稱為「斷斷」的野生靈猴頓時成了網紅猴，網友猜測牠如此堅持兩頭跑，可能因為山下有阿姨，山上有對象。

據瀟湘晨報報導，近日，貴州黔靈山這隻網紅斷臂猴「斷斷」不斷登上熱搜。據網友發布視頻，「斷斷」總是翹著屁股在崎嶇山路間奔走，特徵非常明顯，一隻斷臂，一隻手斷指，翹著屁股，不理睬遊客，一副急匆匆的樣子，一路急著趕到山下阿姨家，坐在桌子上，吃著紅薯、蛋糕、酸奶，風雨無阻。

貴州網紅斷臂猴「斷斷」的每日大餐。（視頻截圖）
貴州網紅斷臂猴「斷斷」的每日大餐。（視頻截圖）

這位山下阿姨表示，「斷斷」被她喚作「來福」，經常趕著飯點來她家吃飯，之後又返回山，往返14公里。阿姨在介紹中寫道：「斷斷」是一隻來自黔靈山的野生靈猴，因雙手從小被電傷得名「斷斷」。斷斷到山下覓食，來到了我們家。黔靈山離我家7公里左右，它來去自由，餓了來，吃飽了就走，我們沒有私養它。

為進村吃頓飯，「斷斷」每天翹著屁股在山路狂奔14公里。（取材自瀟湘晨報）
為進村吃頓飯，「斷斷」每天翹著屁股在山路狂奔14公里。（取材自瀟湘晨報）

黔靈山公園一名工作人員表示，景區內所有獼猴都是野生的，都是自由活動、自己覓食的。野生動物不提倡人為投餵。對於「斷斷」下山蹭飯的行為，景區無法干預，「除非是它進入市民家裡，對市民的生活造成了困擾，會由林業部門進行干預」。

不少遊客戲稱，「斷斷」在山下有阿姨，山上有對象，只能兩頭跑。對此，該工作人員表示，這是網上很多博主編段子、吸引眼球。

「斷斷」正在用餐。（取材自瀟湘晨報）
「斷斷」正在用餐。（取材自瀟湘晨報）

近日舉行的14屆全國人大三次會議貴州代表團開放團組會議上，全國人大代表，貴州省生態環境廳黨委書記、廳長楊三可被人民日報記者問及此事時表示，獼猴與市民友情互動、紫燕飛入尋常百姓家，走在貴州，處處都是人與自然和諧共生的生態畫卷，顯示近年貴州全力以赴打好污染防治攻堅戰，成果顯著，

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