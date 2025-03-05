香客五台山放生狐狸 多隻餓死凍斃 網轟：形同殺生

網友之前在五台山拍到的狐狸。（取材自瀟湘晨報）

有山西省忻州五台山景區網友發布視頻稱，稱下雪的天氣，有多隻狐狸死亡。視頻中，山石間可見多隻倒地死亡的狐狸，而路旁仍有數隻狐狸正在覓食；視頻發布者稱，這些狐狸都是人為放生的，由於缺乏食物和野外生存能力，狀態堪憂。

瀟湘晨報報導，從發布者的其他視頻可以看到，其大部分作品都是關於五台山景區五爺廟的內容；也有網友在評論區曬出了自己2023年春天在五台山拍攝到的狐狸，稱當時自己還以為是野生狐狸。

而另一名「五台山流浪動物救助站」的視頻主發布的大量視頻顯示，自己收養了大量狐狸，這些小狐狸是被善心人士從屠宰場和皮革廠救下來放生在五台山上的，沒有野外生存能力，夏天的時候遊客多，小狐狸還能得到遊客的餵養，到了冬天，食物緊缺，救助站也難以為繼。

經視直播稱，有知情人士透露，這些被放生的狐狸大多都是從外省養殖場買來放生的，每隻價格數百元不等。在2020年的一次大放生活動中，有人一次放生了500多隻狐狸。

五台山風景名勝 區民政綜合保障服務中心工作人員稱，景區內寺廟眾多，不排除有香客放生的情況，但其對於被放生狐狸餓死凍死一事暫不清楚。

網友紛紛指責放生行為，「感覺牠們是被發配寧古塔了」、「做了多少缺德事啊？以為放生就能彌補了？」、「這種放生就是殺生」。