童話大王認「寫不過AI」鄭淵潔宣布封筆 網：為退休找藉口

中國知名作家、「童話大王」鄭淵潔。（中新社資料照片）

以「童話大王」雜誌聞名的當代作家鄭淵潔，近日在一次訪談中談及AI （人工智能 ）時表示，他曾讓AI用鄭淵潔的手法寫文章，AI用了4秒就完成，「看完之後，我承認自己寫不過AI的鄭淵潔」，「那寫得真好，殺了我也寫不出來」，並得出「作家是一定會被取代的」結論。鄭淵潔表示，接下來他會停止更新自己所有的社交媒體，不再接受媒體採訪，回歸更平靜的生活。

鄭淵潔近日在接受澎湃新聞採訪時表示，他在30年前自己的作品中就想像過現在這個AI的時代。他坦言，自己嘗試過給AI下指令，讓它用鄭淵潔的手法寫一篇以皮皮魯為主人公的文章，「我給它提前設置好場景、角色和人物關係，AI用了4秒鐘就完成了一篇作品，看完之後，我承認自己寫不過AI的鄭淵潔」。

「我讓它用鄭淵潔的手法寫，它就把鄭淵潔的2000萬字的作品全搜了」，鄭淵潔說，「那寫得真好，殺了我也寫不出來」。他並表示，「作家是一定會被取代的」。鄭淵潔並認為，紙質版的童話未來可能就不需要了，但他覺得童話不會消失。

鄭淵潔表示，他認為AI時代的到來是必然的，當然這也造成了很多職業的消失，會讓很多人感到焦慮。「我的想法是我們要去做AI幹不出來的事，那就會是時代的贏家」。他指出，AI唯一的缺陷就是沒有想像力，它無法進行創造性勞動，「我覺得未來我們的孩子最需要保護的就是想像力，是最重要的事」。

鄭淵潔並表示，接下來他會停止更新自己的微博、抖音等所有的社交媒體，就像當年停刊「童話大王」那樣，「童話大王」應該也不會復刊，並稱這會是他最後一次接受媒體採訪。現在的他想回歸一種更加平靜的生活之中，但不會停止創作。 鄭淵潔承認自己寫不過AI，宣布將停更所有社交媒體，並稱不再接受採訪。（取材自瀟湘晨報）

鄭淵潔承認自己寫不過AI的說法，在輿論引發「未來作家一定會被AI取代嗎？」的討論。有網民認為，AI寫作的文章「堆砌詞藻」、「沒有溫度」，人類寫作永遠無法被AI寫作取代；鄭淵潔這句話只是對技術進步的驚嘆，而非對自身能力的否定，且作家的創造力、判斷力和審美趣味仍在AI生成過程中發揮著不可磨滅的作用。

也有一些網民覺得70歲的鄭淵潔做出等同在社交平台「封筆」的做法，是「寫不動了，正好有個藉口」，「為退休找個理由」，「作家應該捍衛抒發人類情感的文學，怎麼未戰先喊輸，一次嘗試被AI打敗就停更？」。