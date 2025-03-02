上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海林姓新娘與初戀攜手步入婚禮殿堂，正當她準備入場時，大屏上竟突然跳出一張「在酒店床上拍攝的、裸著上半身」的不雅照片，還播了近半分鐘，現場一片嘩然，還竊竊私語「這是不是新娘啊？」林委屈又憤怒，怒告婚慶公司及外包公司；法院判決兩被告應以書面形式向原告道歉，並支付精神損害撫慰金1萬2000元（人民幣，下同，約1648美元）、律師費8000元（約1098美元）。

光明網報導，現場賓客超過600人，其中認識林姓新娘的不足三分之一，剩下的400多人都是她公公的生意夥伴，此前根本沒見過她；因此，很多人想當然地將這張裸照與她聯繫了起來。近30秒後，工作人員匆忙關掉了大屏，儀式才得以繼續，但林女士和丈夫根本沒有機會向賓客解釋，婚禮之後更是無從解釋。

報導指出，婚禮出現這種不可原諒的紕漏，林女和老公怒不可遏地找婚慶公司討說法，對方只是敷衍地安撫了兩句，還掏出一份合同稱，司儀、調音等業務是外包出去的，想索賠可以去找這家外包公司。夫妻倆忍無可忍便將兩家公司告上法庭。

報導稱，黃浦法院審理後發現，根據兩家被告的合同規定，播放大屏應是婚慶公司的責任。但婚慶公司因覺得「這單價格低廉」，現場布置、司儀、化妝、攝像、調音師等共計5萬8999元（約8101美元），只派了一名工作人員前往現場。事發時，這名工作人員還在外場忙碌，導致兩家公司銜接出現失誤，最終釀成了不雅照被放出的嚴重後果。