中國發現7000年前鑽木取火器 半米高、還有取火刻槽

草堰港遺址出土的鑽木取火器。（新華社／草堰港遺址考古隊供圖）

江蘇地域文明探源工程2024年度考古成果匯報會昨在南京舉行，考古工作者在會中發表，江蘇興化草堰港遺址中發掘出一套完整的鑽木取火器，有半米高，經研究分析，其年代距今約7000年，為目前國內所見最早的鑽木取火器實物，比新疆 地區的發現早了足足3000年之久。

據新華社報導，在該遺址，考古人員已發現多件鑽木取火器。本次出土的這件取火器由60厘米鑽桿與30厘米取火板兩部分組成，整體呈棕褐色，其表面有10餘個深黑色的圓形凹窩，並帶有明顯灼燒痕跡。

江蘇省文物考古研究院研究館員、草堰港遺址考古發掘項目負責人甘恢元在會上表示，利用摩擦生熱的原理來取火，是早期人類利用火的創造性發明，在中國遠古神話中，就有「燧人氏」發明鑽木取火的傳說，實際上鑽木取火發明的時間應遠早於傳說時代。

草堰港遺址出土的鑽木取火器。（新華社／草堰港遺址考古隊供圖）

「這套取火器是此遺址發現的最長、保存最完整的鑽木取火器具。」甘恢元說，取火板的一端還有一圈環形刻槽，可用於繫繩，便於先民隨身攜帶或懸掛。此外，先民在取火板上等距離預留了刻槽，以便在取火時，火星 能夠順著刻槽下落，引燃火絨等易燃物。

草堰港遺址位於江淮東部裡下河腹地，整個遺址位於水面之下，面積超8萬平方米，為江淮東部已知年代最早的新石器時代遺址。長期以來，地理及考古學者多認為裡下河地區在6500年前受海侵影響，不太可能存在古遺址，草堰港遺址的發現改寫了過往認知。2022年系統發掘以來，已出土陶器、骨器、玉器等文物3000餘件，並發現大量鹿、豬、水稻等動植物遺存。

網民們對這半米高的鑽木取火器紛紛表示新奇，並讚嘆古人智慧：「牛，這麼高一看就是用繩索牽引式的，即便在原始鑽木取火技術裡，也是最高科技的了」，「普羅米修斯見了頓時覺得自己白忙活了」，「神話流傳是原因的」，「5000年要改成7000年了嗎？」。