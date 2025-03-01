我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

中國發現7000年前鑽木取火器 半米高、還有取火刻槽

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
草堰港遺址出土的鑽木取火器。（新華社／草堰港遺址考古隊供圖）
草堰港遺址出土的鑽木取火器。（新華社／草堰港遺址考古隊供圖）

江蘇地域文明探源工程2024年度考古成果匯報會昨在南京舉行，考古工作者在會中發表，江蘇興化草堰港遺址中發掘出一套完整的鑽木取火器，有半米高，經研究分析，其年代距今約7000年，為目前國內所見最早的鑽木取火器實物，比新疆地區的發現早了足足3000年之久。

據新華社報導，在該遺址，考古人員已發現多件鑽木取火器。本次出土的這件取火器由60厘米鑽桿與30厘米取火板兩部分組成，整體呈棕褐色，其表面有10餘個深黑色的圓形凹窩，並帶有明顯灼燒痕跡。

江蘇省文物考古研究院研究館員、草堰港遺址考古發掘項目負責人甘恢元在會上表示，利用摩擦生熱的原理來取火，是早期人類利用火的創造性發明，在中國遠古神話中，就有「燧人氏」發明鑽木取火的傳說，實際上鑽木取火發明的時間應遠早於傳說時代。

草堰港遺址出土的鑽木取火器。（新華社／草堰港遺址考古隊供圖）
草堰港遺址出土的鑽木取火器。（新華社／草堰港遺址考古隊供圖）

「這套取火器是此遺址發現的最長、保存最完整的鑽木取火器具。」甘恢元說，取火板的一端還有一圈環形刻槽，可用於繫繩，便於先民隨身攜帶或懸掛。此外，先民在取火板上等距離預留了刻槽，以便在取火時，火星能夠順著刻槽下落，引燃火絨等易燃物。

草堰港遺址位於江淮東部裡下河腹地，整個遺址位於水面之下，面積超8萬平方米，為江淮東部已知年代最早的新石器時代遺址。長期以來，地理及考古學者多認為裡下河地區在6500年前受海侵影響，不太可能存在古遺址，草堰港遺址的發現改寫了過往認知。2022年系統發掘以來，已出土陶器、骨器、玉器等文物3000餘件，並發現大量鹿、豬、水稻等動植物遺存。

網民們對這半米高的鑽木取火器紛紛表示新奇，並讚嘆古人智慧：「牛，這麼高一看就是用繩索牽引式的，即便在原始鑽木取火技術裡，也是最高科技的了」，「普羅米修斯見了頓時覺得自己白忙活了」，「神話流傳是原因的」，「5000年要改成7000年了嗎？」。

火星 新疆

上一則

中與巴基斯坦簽協議 「天宮」可望迎來首位外籍航天員

下一則

「突有刺痛」乘客搭南航被針扎 怕染梅毒、愛滋患抑鬱

延伸閱讀

江蘇6個熊孩子點燃花炮往門縫塞…燒光400萬元魚網

江蘇6個熊孩子點燃花炮往門縫塞…燒光400萬元魚網
埃及又發現法老墓 屬圖坦卡門祖先 距今3500年

埃及又發現法老墓 屬圖坦卡門祖先 距今3500年
美國江蘇兩會聯歡 新春納福促進交流

美國江蘇兩會聯歡 新春納福促進交流
江蘇新春第一會南京召開 再砸408億投資新質生產力

江蘇新春第一會南京召開 再砸408億投資新質生產力

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
圖為遊客在廣東珠海一主題樂園內遊玩。（中新社）

推理1億次 DeepSeek選出這個「中國最宜居城市」 網友吵翻

2025-02-22 06:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬