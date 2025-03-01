愈減愈重…170公斤河南小伙意外練出8塊腹肌 健力賽奪冠

徐同學減肥沒成功，但意外煉出8塊腹肌和好幾個健力賽冠軍。（視頻截圖）

遼寧大連一名00後男子近日在網上引來網友關注，他的體重有170公斤，身上卻有8塊肌，他穿上古代鎧甲的氣勢，被網友形容像三國時期魏國名將許褚。這名男子說，他最初健身是為了減肥，沒想到愛上鍛鍊，還因此拿下亞洲健力賽的冠軍。不少網友驚呆之餘稱「這個重量也是可以有8塊腹肌的」，「這就是傳說中胖子都是潛力股的最佳證明」。

據西部決策報導，遼寧大連徐同學的健身視頻近來走紅網路。網友關注他的體重170斤，卻有8塊腹肌，穿上鎧甲時的身形，壓迫感拉滿，被譽為當代許褚。「170公斤男生8塊腹肌被譽當代許褚」，「男生去健身房『反向』減肥，練到170公斤秀8塊腹肌」，「脂包肌其實才是最好的身材」話題衝上微博 熱搜。

對此，該男生徐同學稱，他沒有刻意cos（角色扮演）許褚，只是很喜歡盔甲道具，沒想到意外走紅。

徐同學參加亞洲健力錦標賽拿到冠軍。（視頻截圖）

徐同學表示，他堅持健身5、6年，體重從最初125公斤到現在165至170公斤。最開始健身是為了減肥，現在是為了代表國家比賽，到目前已拿到全國和亞洲經典健力錦標賽冠軍，願望是拿一次世界冠軍。

面對一些網友的質疑，他表示，現在打的都是國家性質的比賽，藥檢十分嚴格，不會弄虛作假。

徐同學的8塊腹肌。（視頻截圖）

徐同學還給網友一些健身建議：自然也可以變得很好，只要堅持就可以了。